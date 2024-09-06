İngiltere'de göçmen karşıtı eylemler: Kundaklama suçuna dokuz yıl hapis cezası

İngiltere'de göçmen karşıtı ayaklanmalara yönelik cezalandırmalar sürüyor.

Müslümanları ve göçmenleri hedef alan eylemler sırasında, İngiliz bir adam, sığınmacıların kaldığı bir oteli kundaklamaktan dokuz yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bu ceza, son dönemde yaşanan şiddet olaylarında verilen en uzun ceza oldu.

27 yaşındaki Thomas Birley, 4 Ağustos'ta İngiltere'nin kuzeyindeki Rotherham yakınlarında bir otelin girişindeki çöp kutusunda ateş yakmasının ardından, "hayatı tehlikeye atma" kastıyla kundaklama suçunu kabul etti.



Savcı Alisha Kaye, Birley'in, personel ve konuklar içeriye sığınırken otelin yangın kapısının önüne yerleştirilen ve zaten yanmakta olan endüstriyel bir çöp kutusuna odun eklediğini söyledi.



Şiddet içeren düzensizlik ve saldırgan silah bulundurma suçlarını da kabul eden Birley, Sheffield Crown Mahkemesi'nde Yargıç Jeremy Richardson tarafından mahkum edildi.

Yargıç, Birley'in eylemlerinin “başından sonuna kadar ırkçılıkla dolu” olduğunu ifade etti.