İngiltere'de hapishanede kanserojen gaz paniği

İngiltere’nin Doncaster bölgesi yakınlarındaki bir hapishanede tutukluların radon gazına maruz kalmalarının ardından ciltte döküntü, baş ağrısı ve ateş gibi semptomlar gösterdiği ileri sürüldü.

Dartmoor bölgesindeki hapishane de geçen sene benzer bir olay sebebiyle kapatılmak durumunda kalmıştı. Radon gazı, İngiltere’de sigaranın ardından akciğer kanserinin en yaygın ikinci sebebi olarak biliniyor.



ADALET BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA



The Guardian gazetesinin haberine göre, Doncaster yakınlarındaki Lindholme hapishanesi, radon gazı seviyesi dolayısıyla tutuklular arasında ve kamuoyunda endişeye yol açan ikinci hapishane oldu. Adalet Bakanlığı yetkilileri, Lindholme’deki tutukluların baş ağrısı, döküntü ve ateş şikayetlerinin olmasının ardından söz konusu ceza infaz kurumuna radon tespit ekipmanı yerleştirdi.



Radon, doğal yollarla ortaya çıkan bir gaz. İngiltere'de akciğer kanserinin en yaygın ikinci sebebi olan gazın Lindholme’deki mevcut seviyesinin güvenli addedilen seviyenin birkaç kat üzerinde olduğundan endişe ediliyor.



Adalet Bakanlığı’ndan bir sözcü, konuya ilişkin açıklamasında, “Radon izleme çalışmaları, HMP Lindholme’de ihtiyati bir önlem olarak devam ediyor” dedi. Hiçbir tutuklunun ise hapishaneden başka bir ceza infaz kurumuna transfer edilmediği belirtildi.



“GÜNÜN 22 SAATİNİ HÜCRELERİNDE GEÇİRİYORLAR”



Geçen hafta İngiltere basınına yansıyan haberlerde, geçen yaz kapatılmış olan Dartmoor’daki hapishanenin yaklaşık 500 eski çalışanı ile eski tutuklunun yıllarca yüksek seviyede radon gazına maruz kaldıkları iddiasıyla hukuk mücadelesi başlattığı bildirilmişti. İngiltere hükümetinin ikinci hapishaneyle bağlantılı olarak da bir dava süreci ile karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.



Dartmoor davasındaki davacıları temsil eden Kesar and Co. avukatlık şirketi, Lindholme’deki tutukluları da temsil ediyor. Dartmoor’daki kişilere danışmanlık eden Danimarkalı radon uzmanı Violeta Hansen, bölgede en az 1987 yılından bu yana yüksek seviyelerde radon gazının olduğunun bilindiğini aktardı. Radon, taşlarda ve toprakta bulunan uranyumun ayrışması sonucu açığa çıkıyor.



Lindholme’deki radon gazı seviyeleriyle ilgili endişeleri ilk olarak kamuoyuna duyuran Inside Time tutuklu gazetesinin editörü Ben Leapman, hapishanedeki radon seviyelerinin endişe kaynağı olduğunu belirtmiş, tutukluların “bugün bile onları meşgul edecek yeterince iş ya da kurs olmadığından günün 22 saatini hücrelerine kapatılmış vaziyette geçirdiklerini” aktarmıştı.