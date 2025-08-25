İngiltere'de helikopter düştü!

İngiltere'nin Weight Adası'nda bir helikopterin tarlaya düştüğü bildirildi.

Haberi İngiliz SkyNews paylaştı.

Hampshire ve Wight Adası Emniyet Müdürlüğü, saat 9.24'te Ventnor yakınlarındaki Shanklin Yolu'nun açıklarında olay yerine çağrıldı.



Hants ve Wight Adası Hava Ambulansı, bir doktor ve uzman paramedik de dahil olmak üzere bir acil bakım ekibinin de olay yerine gönderildiğini ekledi.



Helikopterde kaç kişinin bulunduğu bildirilmedi ancak yetkililer, bir kişinin Southampton'daki hastaneye hava ambulansıyla nakledildiğini bildirdi.



Polis açıklamasında, “Olay yerine çok sayıda acil servis aracı geldiği için yol kapatıldı, bu nedenle lütfen şu anda bu bölgeden uzak durun” denildi.