İngiltere’de hukukçulardan İsrail’e yaptırım çağrısı: “Soykırımı cezalandırmakla yükümlüyüz”

İngiltere’de aralarında emekli yüksek mahkeme hakimlerinin de olduğu 800’den fazla hukukçu, Başbakan ve İşçi Partisi lideri Keir Starmer’a bir mektup yazarak İngiltere’nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek için İsrail’e yaptırım uygulaması gerektiğini vurguladı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırı ve işgalinin devam ettiği günlerde kaleme alınan mektupta, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun hükümeti ve bakanlarına yaptırım uygulanması gerektiği ve “temel uluslararası hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek için” İsrail’in Birleşmiş Milletler (BM) üyeliğinin askıya alınmasının değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.



“GEÇ KALMADAN HAREKETE GEÇMEK GEREKİYOR"



The Guardian gazetesinin haberine göre, mektuba imza atan isimler arasında, avukatlar, akademisyenler ve emekli yüksek mahkeme hakimleri de yer aldı.

Starmer’ın geçen hafta Kanada ve Fransa liderleriyle birlikte yaptığı ortak açıklamada İsrail’e karşı “somut eylem” uyarısında bulunmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten hukukçular, Starmer’ın “geç kalmadan harekete geçmesi gerektiğini” belirtti. İmzacılar, “Gazze’deki Filistin halkının yıkımını engellemek için acil ve kararlı bir eylemde bulunmak gerektiğine” dikkat çekti.



“HÜKÜMETİNİZ DERHAL EYLEME GEÇMELİ”



Aralarında eski yüksek mahkeme yargıçları Lord Sumption ve Lord Wilson’ın da olduğu imzacılar, Filistin’de savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlendiğini ve uluslararası insancıl hukukun ciddi bir biçimde ihlal edildiğini vurguladı.



İsrail’in soykırım yaptığına ya da yapma ihtimali olduğuna dair artan kanıtlar bulunduğuna dikkat çeken hukukçular, “İngiltere de dahil olmak üzere tüm devletler, yasalar uyarınca soykırımı engellemek ve cezalandırmak ve (kendi kaderini tayin hakkının) ihlallerine son vermek için ellerinden gelen tüm makul adımları atmakla yükümlüdür” ifadelerini kullandı.



Ülkelerinin bugüne kadar olan eylemlerinin bu standartları karşılamadığına işaret eden imzacılar, “uluslararası toplumun işgal altındaki Filistin toprakları ile ilgili olarak uluslararası hukuku uygulama konusundaki başarısızlığının uluslararası anlamda hukuksuzluk ikliminin daha da kötüleşmesine sebep olduğunu ve uluslararası hukuk sisteminin kendisini tehlikeye attığını” kaydetti. Hukukçular, Starmer’a seslenerek, “Hükümetinizin şimdi, çok geç olmadan eyleme geçmesi gerekiyor” dedi.



İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, geçen hafta Gazze’ye saldırıları gerekçe göstererek İsrail ile yeni ticaret anlaşması müzakerelerini askıya aldıklarını duyurmuştu.

