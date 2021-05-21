İngiltere’de hükümet, aşı teşviki için flört uygulamalarıyla çalışacak

İngiltere’de hükümet yetkilileri, corona virüs aşısının kullanımını yaygınlaştırmak ve tanıtımını artırmak amacıyla flört uygulamalarıyla çalışacaklarını açıkladı.

Yapılan araştırmalar sonucunda corona virüs aşısını en çok yaptırmayacağı tespit edilen yaş grubunun 25 ila 34 yaş grubu olduğu açıklanırken bu yaş grubu için flört uygulamalarının tercih edildiği belirtildi.

Downing Street yönetimi, aşının faydalarının reklamını yapmak için Tinder, Hinge ve OkCupid gibi popüler flört uygulamalarına sahip Match Group ile çalışacağını bildirildi.

YÜZDE 28,3'Ü AŞI OLMAK İSTEMİYOR

Araştırmalar sonucunda 25-34 yaş arasındaki kişilerin yüzde 28,3’ünün aşı olmak istemediği tespit edilirken, Telegraph’ın bir hükümet kaynağına dayandırdığı haberine göre belirlenen yaş grubunun karşısına bir afiş çıkarılacağı aktarıldı.

Bir hükümet sözcüsünün The Independent'a yaptığı açıklamada ise, hükümetin yayınlanacak afişlerde "mavi tik" özelliğini kullanma niyetinin olmadığını, afişin reklam olarak çıkarılacağı belirtildi.

'SORUMLU HÜKÜMET OLARAK HER YOLU KULLANIYORUZ'

Flört uygulamalarını kullanan kişilerin, eşleşme yakalamak amacıyla adayları kaydırdıkları sırada aşı reklamıyla karşılaşacağı belirtilirken hükümet yetkilileri, “Sorumlu bir hükümet olarak, halkın corona virüsten korunmasına yardımcı olmak için mümkün olan her yolu kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Hükümet sözcüsü, "Her yaştan insanın, corona virüsün yayılmasını durdurmak için neler yapabileceklerinin farkında olması hayati önem taşıyor ve sosyal medya kampanyaları bu bilgilerin iletilmesinde hayati bir rol oynuyor" dedi.