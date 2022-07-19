İngiltere'de hükümet güvenoyu aldı: Başbakan 5 Eylül'de belli olacak

İngiltere’de iktidarda olan Muhafazakar Parti hükümeti güvenoyu aldı. Başbakan Johnson'ın istifası sonrası ülkenin yeni başbakanı ve partinin yeni lideri ise 5 Eylül'de açıklanacak.

Haberler - Anadolu Ajansı 19.07.2022 - 04:42

İngiltere'de hükümet güvenoyu aldı: Başbakan 5 Eylül'de belli olacak

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’de iktidardaki Muhafazakar Parti hükümeti 238’e karşı toplam 349 oy ile İngiliz parlamentosunda ülkenin yeni başbakanının belirlenmesine ilişkin yapılan yaklaşık beş saatlik oturumun ardından yapılan güvenoylamasını kazandı.

İngiltere Başbakanı 'ın iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifasının ardından parti milletvekilleri arasında devam eden oylamada en geride kalan aday Tom Tugendhat 31 oyla elenirken eski Maliye Bakanı Rishi Sunak 115 ile en fazla oy alan aday olmuştu.

Sunak'ı Penny Mordaunt 82, Liz Kafes 71 ve Kemi Badenoch 58 oyla takip etmişti.

PARTİNİN YENİ LİDERİ 5 EYLÜL'DE BELLİ OLACAK

Liderlik yarışında son iki adayın en geç 21 Temmuz'a kadar belirlenmesi öngörülüyor. Ardından ülke çapında yaklaşık 160 bin Muhafazakar Parti üyesi, ülkenin yeni başbakanını ve partinin yeni liderini sona kalan iki aday arasından seçecek.

Oylamanın ardından Johnson sonrası partinin yeni lideri ve Başbakanlık Konutu 10 Numara'nın yeni sakini 5 Eylül'de açıklanacak.

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