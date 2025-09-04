İngiltere'de hükümet krizi: Başbakan yardımcısı eksik vergi ödediğini kabul etti

İngiltere Başbakan Yardımcısı Angela Rayner, deniz kenarında bir daire satın alırken yeterli vergi ödemediğini kabul etti. Bu durum, Rayner'ın görevine devam edip edemeyeceği konusunda soru işaretleri yaratırken, Başbakan Keir Starmer için bir başka siyasi baş ağrısı daha oluşturdu.

Rayner, engelli oğlunun bakımı için kurulan bir vakıftan 160 bin sterlin (yaklaşık 8 milyon 867 bin TL) kullanarak, yolsuzluk soruşturmasının merkezinde yer alan 800 bin sterlinlik (yaklaşık 44 milyon 344 bin TL) daireyi satın aldı.

Rayner, eski eşiyle birlikte sahip olduğu başka bir konut mülkünü de içeren karmaşık bir emlak işlemini nasıl yürüteceği konusunda hukuki danışmanlık aldığını ve vergi kaçırmaya çalışmadığını söyledi. Ancak, kabine bakanları için geçerli olan davranış kurallarını ihlal edip etmediğini araştıracak olan başbakanın etik danışmanına başvurduğunu belirtti.

STARMER DA BAĞIŞLARI KABUL ETMİŞTİ

Durgun ekonomi ve istikrarsız ekonomi politikaları nedeniyle siyasi destek bulmakta zorlanan Starmer hükümeti için Rayner'ın itirafı önemli bir yeni dikkat dağınıklığı yaratıyor. Bu durum, geçen yıl kendisi ve eşi için kıyafet satın almak üzere bağışlar ve futbol maçlarına ücretsiz biletler kabul ettiğini açıklayan Starmer de dahil olmak üzere, İşçi Partisi hükümetinin üst düzey üyeleri arasında etik kurallara gevşek yaklaşıldığı algısını pekiştiriyor.

11 YILLIK HUKUK MÜCADELESİ

İngiliz basının aktardığına göre Başbakan Yardımcısı, Ashton-under-Lyne'deki evinin yüzde 25 hissesini 162 bin sterline vakfa sattı.

Rayner, yaptığı açıklamada, erken doğan oğlunun 2020 yılında bir tazminat aldığını ve oğlunun çıkarlarını korumak için bir vakıf kurulduğunu söyledi. The Telegraph'ın edindiği bilgiye göre, bu ödeme Rayner ailesi ile oğlunun doğduğu hastane arasında 11 yıl süren bir hukuk mücadelesinin ardından gerçekleşti.

Rayner, 17 yaşındaki oğlunun aile evinde istikrarını sağlamak için evin kendi payını, oğlunun tröstüne devrettiğini ısrarla belirtti. Tröstün şu anda Ashton-under-Lyne'deki evin yüzde 75'ine, Rayner'ın eski eşinin ise geri kalan yüzde 25'ine sahip olduğu anlaşılıyor.

Kaynaklar, İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) 2008 yılında doğum sırasında ve sonrasında yaşanan zorluklar nedeniyle tazminat ödediğini öne sürdü. Uzun vadeli hasarın değerlendirilmesi için devam eden süreç nedeniyle nihai ödemelerin yapılması yıllar alabilir.

DEPOZİTO İÇİN KULLANDI

Tazminat talebinin bir parçası olarak ne kadar para ödendiği belli değil, ama bu paranın, vakfın bu yılın ocak ayı sonunda Rayner'ın hisselerini satın alması için yeterli olduğu belirtiliyor. Rayner, bu parayı, bu yılın mayıs ayında satın aldığı Hove'daki dairenin depozitosu olarak kullandı ve şu anda bu daire için 650 bin sterlinlik bir ipoteği var.

Ancak ikinci bir ev satın alırken ödemesi gereken 70 bin sterlinlik vergi yerine sadece 30 bin sterlinlik damga vergisi ödedi. Daha önce tüm gerekli vergileri ödediğini ısrarla savunan Rayner, şimdi bunun bir hata olduğunu kabul ediyor. Hove'daki daireyi satın alırken kendisine verilen hukuki tavsiyeyi suçluyor.

