İngiltere'de hükümet krizi: Sağlık Bakanı istifa etti
14.05.2026 16:14
İstifa eden İngiliz Sağlık Bakanı Wes Streeting
Streeting, istifa nedeni olarak Başbakan Starmer'ın liderliğine olan güvenini kaybettiğini söyledi. İstifa eden bakan, Starmer'ın yerine parti liderliği için yarışabilir.
İngiltere’de Başbakan Keir Starmer'ın koltuğu sallanıyor. Liderliğindeki İşçi Partisi hükümetinde kriz derinleşirken beklenen istifa gerçekleşti; İngiliz Sağlık Bakanı Wes Streeting görevinden istifa etti.
Streeting, istifa nedeni olarak Başbakan Keir Starmer'ın liderliğine olan güvenini kaybettiğini söyledi. İşçi Partisi geçtiğimiz hafta yapılan yerel seçimlerde hezimete uğrayarak yara almıştı.
Streeting, X'te yayınladığı mesajda “Artık açıkça görülüyor ki, İşçi Partisi'ni bir sonraki genel seçime götürmeyeceksiniz ve İşçi Partisi milletvekilleri ve sendikaları, bundan sonra ne olacağına dair tartışmanın kişilikler veya küçük hizipçilik değil, fikirler savaşı olmasını istiyor.” diye yazdı.
İngiliz Başbakanı Starmer'a istifa çağrıları artarken gözler olası liderlik yarışına çevrildi.
43 yaşındaki Wes Streeting, Starmer'a karşı bayrak açabilir. Parti kurallarına göre bir adayın liderlik için adaylığı en az 81 İşçi Partili milletvekilinin desteğiyle başlayabiliyor. Son günlerde yaklaşık 90 milletvekilinin Starmer’ın gitmesini istediği iddia edilse de bunların bir bölümünün başka adaylara yakın olduğu belirtiliyor.
Streeting, İşçi Partisi’nin en etkili isimlerinden biri olarak görülüyor. Son dönemde medyada en görünür kabine üyelerinden biri olan Streeting’in, partinin ideolojisini Starmer’dan daha etkili anlatabildiği yorumları yapılıyor.
Ancak parti içindeki sol kanada uzak görülmesi nedeniyle geniş destek bulup bulamayacağı tartışma konusu olmaya devam ediyor.
Streeting’in siyasi kariyerindeki kırılma noktalarından biri ise 2021 yılında böbrek kanseri teşhisi alması oldu. Tedavi ve ameliyat sürecinin ardından kanseri atlattığını açıklayan siyasetçi, yaşadığı deneyimin sağlık sistemine bakışını değiştirdiğini söylemişti.
Sağlık Bakanı olarak göreve geldikten sonra Ulusal Sağlık Sistemi’nde kapsamlı reform vaat eden Streeting, sağlık hizmetlerinde teknoloji kullanımını artırmayı savundu.
İngiliz siyasetinde şimdi gözler, Streeting’in gerçekten istifa edip etmeyeceğine ve olası bir liderlik yarışında Starmer’a karşı açık bir hamle yapıp yapmayacağına çevrilmiş durumda.