İngiltere'de hükümet krizi: Sağlık Bakanı istifa etti

İngiltere ’de Başbakan Keir Starmer'ın koltuğu sallanıyor. Liderliğindeki İşçi Partisi hükümetinde kriz derinleşirken beklenen istifa gerçekleşti; İngiliz Sağlık Bakanı Wes Streeting görevinden istifa etti.

Streeting, istifa nedeni olarak Başbakan Keir Starmer'ın liderliğine olan güvenini kaybettiğini söyledi. İşçi Partisi geçtiğimiz hafta yapılan yerel seçimlerde hezimete uğrayarak yara almıştı.

Streeting, X'te yayınladığı mesajda “Artık açıkça görülüyor ki, İşçi Partisi'ni bir sonraki genel seçime götürmeyeceksiniz ve İşçi Partisi milletvekilleri ve sendikaları, bundan sonra ne olacağına dair tartışmanın kişilikler veya küçük hizipçilik değil, fikirler savaşı olmasını istiyor.” diye yazdı.

İngiliz Başbakanı Starmer'a istifa çağrıları artarken gözler olası liderlik yarışına çevrildi.

43 yaşındaki Wes Streeting, Starmer'a karşı bayrak açabilir. Parti kurallarına göre bir adayın liderlik için adaylığı en az 81 İşçi Partili milletvekilinin desteğiyle başlayabiliyor. Son günlerde yaklaşık 90 milletvekilinin Starmer’ın gitmesini istediği iddia edilse de bunların bir bölümünün başka adaylara yakın olduğu belirtiliyor.