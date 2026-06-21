İngiltere'de hükümet krizi. Starmer yarın istifa edecek

İngiltere , Makerfield bölgesinde yapılan ara seçimini Keir Starmer'a karşı "liderlik yarışı" söylemleriyle gündeme gelen İşçi Partisi adayı ve Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham'ın kazanmasının ardından başlayan hükümet kriziyle çalkalanıyor.

Starmer'ın hafta başında istifa edeceği öne sürüldü. The Observer gazetesinin iddiasına göre Starmer, eşi ve kurmaylarıyla birlikte istifa takvimini netleştirmeye çalışıyor.

Gazetenin aktardığına göre Londra kulislerinde, İşçi Partisi içindeki en güçlü rakibi Andy Burnham’ın şimdiden Starmer’ı devirecek 201'den fazla milletvekilinin desteğini aldığı konuşuluyor.

Bu sayı, parlamentodaki İşçi Partisi grubunun yarısından fazlası anlamına geliyor. Starmer'ın göç, artan vergiler ve kamu hizmetlerini iyileştirme vaadini gerçekleştirememesi gibi sorunlar nedeniyle popülaritesinin giderek azaldığı ifade ediliyor.

Starmer'ın görevden ayrılması durumunda İngiltere, son 10 yılda 7'nci kez başbakan değiştirmiş olacak.