İngiltere'de hükümetin acil durum çağrısı sonrası satışlar patladı: Halk stok yapmaya başladı

İngiltere 'de hükümetin halkı olası acil durumlara karşı hazırlıklı olmaya çağırmasının ardından konserve gıda, şişelenmiş su, el feneri ve taşınabilir şarj cihazlarının satışlarında dikkat çekici artışlar kaydedildi.

İngiliz hükümetinin geçen hafta başlattığı "Be Ready" (Hazır Olun) kampanyası, hanelerin aşırı hava olayları, siber saldırılar ve kritik altyapılarda yaşanabilecek kesintilere karşı en az 72 saat yetecek temel ihtiyaç malzemesi bulundurmasını amaçlıyor.

Hükümetin çağrısının ardından özellikle elektrik kesintileri sırasında kullanılabilecek ürünlere yönelik talep hızla arttı.

EL FENERİ SATIŞLARI DÖRT KATINA ÇIKTI

Teknoloji perakendecisi Maplin, kampanyanın duyurulmasının ardından el feneri satışlarının yaklaşık dört katına çıktığını açıkladı.

Taşınabilir şarj cihazları ve radyo satışları iki katına yükselirken, elektrik veya pile ihtiyaç duymadan elle kurularak çalıştırılabilen bir acil durum radyosu modelinin stokları cuma günü tükendi.

Şirket, özellikle taşınabilir şarj cihazlarında yaşanan stok sıkıntısı nedeniyle satışların daha da yüksek olabileceğini belirtti.

Yaz aylarında yaşanan sıcak hava dalgaları ve İran savaşının etkileri nedeniyle bazı ürünlerin tedarikinde güçlükler yaşandığı aktarıldı.

Öte yandan ev güvenlik kamerası satışlarında da yüzde 130 artış kaydedildi.

Maplin Genel Müdürü Ollie Marshall, hükümetin açıklamasının ardından tüketicilerin temel acil durum ekipmanlarına yöneldiğini belirterek, "Be Ready duyurusundan birkaç saat sonra insanların el feneri, kurmalı radyo ve taşınabilir şarj cihazı gibi temel ürünlere yöneldiğini gördük" dedi.

Marshall, bu ürünlerin elektrik kesintileri sırasında hanelerin iletişim kurmasını ve gelişmelerden haberdar olmasını sağladığını vurguladı.

KONSERVE GIDA SATIŞLARINDA YÜZDE 40 ARTIŞ

İngiltere'nin büyük market zincirlerinden Iceland, hafta sonunda konserve gıda satışlarının yüzde 40 arttığını açıkladı.

Şişelenmiş suya yönelik talepte de güçlü bir yükseliş görüldüğünü belirten şirket, tüketicilerin hükümetin mesajını dikkate aldığını ifade etti.

Iceland sözcüsü, söz konusu ürünlerin stoklarının yeterli düzeyde olduğunu bildirdi.

Çevrim içi market Ocado da bazı ürünlere yönelik talebin arttığını doğrulayarak müşterilerin alışverişlerine kademeli olarak acil durum malzemeleri ekleyebilmesi için tedarikçilerle çalışmayı sürdüreceğini açıkladı.

Bununla birlikte bazı büyük süpermarket zincirleri, konserve ürünlere yönelik talepte önemli bir değişiklik gözlemlemediklerini bildirdi.

Sektör temsilcileri, çorba ve kuru baklagil gibi ürünlerin satışlarındaki artışın soğuyan hava koşulları ve fırtınalardan da kaynaklanabileceğine işaret etti.

İngiliz Perakende Konsorsiyumu Gıda Politikaları Direktörü Jim Bligh, bazı ürünlerde sınırlı satış artışları yaşandığını ancak temel gıda ürünlerinin tedarikinde herhangi bir sorun bulunmadığını belirtti.