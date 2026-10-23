İngiltere'de hükümetten halka çağrı. "3 günlük gıda ve su stoklayın"

İngiltere hükümeti "Be Ready (Hazırlıklı Ol)" kampanyası başlattı. Bu kapsamda hanelerin doğal afetler, siber saldırılar ve kritik altyapılarda meydana gelebilecek aksamalara karşı hazırlıklı olması amaçlanıyor.

Kampanya nedeniyle vatandaşlara çağrı yapan hükümet, kişi başı günlük 3 litre olmak üzere 3 gün için toplam 9 litre içme suyu, bozulmayan gıda ürünleri, ilk yardım malzemeleri, el feneri, battaniye, nakit para ve pilli radyo bulundurmalarını tavsiye etti.

Acil durumlarda elektrik, su, telefon ve internet hizmetlerinin kesintiye uğrayabileceği, tedarik zincirlerinde de aksaklıklar yaşanabileceği vurgulandı.

"TEHDİTLER VARSAYIM DEĞİL, GERÇEK"

İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting, Telford kentindeki bir savunma sanayisi tesisinde yaptığı konuşmada ülkenin doğal afetler, gelişmiş siber saldırılar ve devlet destekli terörizm gibi tehditlere karşı daha hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Rusya ve diğer düşman devletlerin günlük yaşamda kullanılan kritik altyapıları hedef alabileceği uyarısını yapan Streeting, "Bu tehditler varsayımsal değil, gerçek. Başka yerlerde değil, giderek daha fazla burada karşımıza çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Streeting, hanelerin ve işletmelerin olası krizlere nasıl karşılık vereceklerini önceden planlamalarının önemini vurguladı. Streeting, BBC'nin "Question Time" programında yaptığı açıklamada da hükümetin amacının halkı korkutmak olmadığına işaret ederek, "İnsanların tetikte olmalarını, ancak paniğe kapılmamalarını istiyoruz." dedi.

Hazırlıkların belirli bir tehdide yönelik olmadığını vurgulayan Streeting, gıda ve su stoklarının elektrik kesintileri ya da siber saldırı nedeniyle ödeme sistemlerinin çalışmaması gibi durumlarda faydalı olabileceğini ifade etti.

AVRUPA'YA YAYILIYOR

İngiltere Güvenlik Bakanı Dan Jarvis de vatandaşların basit önlemler almasının, acil durumlarda güvenlik ve kurtarma ekiplerinin daha fazla desteğe ihtiyaç duyan kişilere öncelik vermesini sağlayacağını ifade etti.

Hükümetin bu girişimle ülkenin krizlere karşı dayanıklılığını artırmayı hedeflediğini belirten Jarvis, Fransa, İrlanda ve Hollanda'da da benzer hazırlık kampanyalarının yürütüldüğünü hatırlattı.

Dünya genelinde çok sayıda internet sitesinde kullanılan PHP programlama dilinde kritik güvenlik açığı tespit edilmesinin ardından İngiltere'de 32 kamu hizmetine ait internet sitesi tedbir amacıyla erişime kapatılmıştı.