İngiltere’de ilk kez bir köpeğin corona virüs testi pozitif çıktı

İngiltere’de ilk kez bir köpeğe corona virüs teşhisi kondu.

Köpeğe yapılan corona virüs testinin pozitif sonuç vermesinin ardından sahiplerinin corona virüse yakalandığı ve köpeğin de hastalığı onlardan kapmış olabileceği ifade edildi.

Weybridge Surrey’deki Hayvan ve Bitki Sağlığı Kuruluşu tarafından teyit edilen test sonrası, İngiltere Baş Veteriner Hekimi Christine Middlemiss, köpeklerin corona virüse yakalanma oranının “çok nadir” olduğunu dile getirdi.

"SAHİPLERİNDEN BULAŞTIĞINA DAİR KANIT YOK"

Middlemiss, ‘’Enfekte olan köpeğin tedavisi diğer semptomlarla birlikte devam ediyor ve iyileşiyor. Köpeklerin corona virüse yakalanma oranı oldukça nadir, sürekli olarak klinik bulgular gösterebiliyorlar ve birkaç gün içinde iyileşiyorlar. Corona virüsün köpeğe, sahiplerinden bulaştığına dair herhangi bir kesin kanıt yok” dedi.

DSÖ'YE BİLDİRİLDİ

Middlemiss ayrıca, “Köpeğin durumunu yakından takip ediyoruz, durumunda değişiklik olursa hayvan sahiplerini bilgilendireceğiz’’ dedi.

İnsanlara, hayvanlara dokunmadan önce ve sonra ellerini iyice yıkamaları önerilirken, İngiltere’de corona virüse yakalanan köpek vakası Dünya Hayvan Sağlığı Organizasyonuna da iletildi.



İNGİLTERE'DE İLK



İngiltere’de ilk kez corona virüse yakalanan bir köpeğe rastlanırken, Belçikalı bilim insanları corona virüse yakalanan köpek sahiplerinin yüzde 43’ünün antikora sahip olduğunu açıkladı.

Utrecht Üniversitesi’nden Doktor Els Broens, hayvanların muhtemel bir korona virüs rezervuarı taşıyabileceğini ve bunu insanlara yeniden aktarabileceklerini söyledi.



Kanada’da yapılan bir diğer araştırmaya göre, kedilerle aynı odada uyuyan insanların corona virüse yakalanma riskinin fazla olduğu belirtildi.

İngiltere Sağlık Güvenliği Merkezi’nden Epidemiyolog Katherine Russel, “Corona virüs çoğunlukla insandan insana geçiyor, fakat bazı durumlarda virüs insanlardan hayvanlara da geçebilir” ifadelerini kullandı.



CORONA VİRÜSE YAKALANAN HAYVANLAR



Dünyanın çeşitli ülkelerindeki hayvanların corona virüse yakalandığı öğrenilirken, 8 Kasım’da Singapur’daki bir hayvanat bahçesinde bulunan 50 Afrika Aslanının corona virüs testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

ABD’nin Lincoln Hayvanat Bahçesi’nde de bazı Kar Leoparlarının ve Sumatra Kaplanlarının korona virüs testleri pozitif çıkarken, Denver’deki Hayvanat Bahçesi’ndeki Yuri ve Nikita isimli iki kaplanın corona virüs testi pozitif sonuç verdi.



NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

KÖPEĞİNİ KURTARMAK İÇİN DUMANIN İÇİNE DALDI