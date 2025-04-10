İngiltere'de “intihar forumu” soruşturması: 50 kişinin ölümüne sebep olmuş

İngiltere’de insanları kendi canlarını alma konusunda cesaretlendiren anonim bir internet sitesi hakkında Yeni Çevrimiçi Güvenlik Yasası’nın sağladığı yeni yetkiler de kullanılarak soruşturma başlatıldı.

İsmi verilmeyen ve Bilgi Ofisi (Ofcom) tarafından soruşturmaya tabi tutulan internet sitesinin İngiltere’deki en az 50 ölüm ile bağlantılı olduğuna inanılıyor. Söz konusu sitede bir uyuşturucu satıcısının hizmetlerinin de tanıtıldığı ifade edildi.



“ÜYELERİNİN ARASINDA ÇOCUKLAR DA VAR”



The Times gazetesinin haberine göre, internet sitesinin binlerce üyesinin arasında çocuklar da bulunuyor, bu kişiler intihar yöntemlerini tartışıyor ve hayatlarına son vermek için ölümcül materyalleri nasıl temin edip kullanacakları konusunda bilgi paylaşımı yapıyor.



Ofcom’un geçen ay yürürlüğe giren yeni yasa ile birlikte “yasadışı materyallerin” bulunduğu internet sitelerine karşı harekete geçme yetkisine sahip olduğu ifade edilirken, söz konusu forumun yöneticilerinin tespit edilebilmesi halinde bu isimler yüksek para cezaları ve mahkeme emirleri ile karşı karşıya kalabilir.

Bu kapsamda hizmet sağlayıcıların internet sitesine İngiltere’de erişimi engellemesi de istenebilir. Sitenin ABD merkezli olması ve yöneticilerinin anonim olması ise bu kararın uygulanmasını zorlaştırabilir.



ZEHİR TACİRİ KANADA’DA TUTUKLANMIŞTI



İnternet sitesini ziyaret ettikten sonra intihar edenlerin aileleri, Ofcom tarafından başlatılan soruşturmayı memnuniyetle karşılarken, kuruma çağrıda bulunarak “hayat kurtarmak için hızlı hareket etmelerinin” gerektiğini vurguladı.



Forumda popüler olan bir intihar yöntemi ise daha sonra Kanada’da tutuklanan Kenneth Law’un sattığı zehirdi. Law’un internet sitesine forumda bir kod adı verilmişti ve intihar etmek isteyen gençlere bu site doğrudan mesaj olarak gönderiliyordu.

The Times’ın araştırması, 57 yaşındaki Law’un aralarında İngiltere’nin de olduğu ülkelerde intihara meyilli kişilere zehir sattığını ortaya koymuştu. Kanada’da hakkında 14 kez cinayet, 14 kez intihara yardım suçlaması yöneltilen Law’un 40 ülkeye bin 200 paket gönderdiği, İngiltere’deki en az 97 kişinin bu şekilde öldüğü ortaya çıkmıştı.



FORUMDAN OFCOM’A SANSÜR SUÇLAMASI



Law’un tutuklanmasının ardından “intihar forumunun” Greenberg kullanıcı adını kullanan “gizemli bir üyesi” ile Law arasındaki bağlantı da gündeme geldi. Law’un zehirlere ilişkin internet sitesini tanıtan ve ismini intihara meyilli kişilerle paylaşan Greenberg’in Google tarafından yayından kaldırılan ayrı bir intihar yanlısı bloğu olduğu görüldü.



BBC’nin araştırmasına göre, İngiltere’de yaşanan 50’ye aşkın ölümün ise hakkında Ofcom tarafından soruşturma açılan anonim internet sitesi ile bağlantılı olduğu düşünülüyor. Ekim 2023’te ABD’li bir erkeğin 2018 yılında söz konusu siteyi kurduğu iddia edilmişti. Ardından geçen yıl mart ayında Ukrayna’daki başka bir zehir satıcısının da siteyle bağlantısı olduğu ileri sürüldü.

Soruşturma dolayısıyla Ofcom’u sansürle suçlayan forumun ise üyelerinden “kripto para kullanarak bağış yapmalarını istediği” belirtildi.