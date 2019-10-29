İngiltere'de İşçi Partisi'nden erken seçime yeşil ışık

İngiltere'de İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn "Anlaşmasız Brexit"i engelleyen koşulların sağlandığını söyledi.



Avrupa Birliği'nin Brexit sürecini 31 Ocak'a kadar uzatmasıyla Anlaşmasız Brexit ihtimalinin ortadan kalktığını belirtti.



İşçi Partisi lideri Corbyn seçime hazır olduklarını belirterek, "Ülkemizin şu ana kadar gördüğü en iddiali ve radikal değişim kampanyasını başlatacağız" dedi.



İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın erken seçim teklifi dün yapılan oylamada parlamentodan yeterli desteği bulamamıştı.



Jeremy Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi başta olmak üzere bazı muhalefet partileri oylamaya katılmamıştı.



Başbakan Boris Johnson dördüncü kez erken seçim teklifini parlamentoya getirmeyi planlıyor.



Teklifin kabul edilmesi için üçte iki çoğunluğun sağlanması şart. Teklifin kabul edilmesi halinde İngiltere 12 Aralık'ta erken seçime gidecek.