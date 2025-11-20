İngiltere'de kalıcı oturum izni için bekleme süresi 20 yıla çıkabilir

İngiltere İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, ülkede yasal olarak bulunan göçmenlerin kalıcı oturum (Indefinite Leave to Remain – ILR) alabilmesi için bekleme süresinin ciddi şekilde uzatılacağını açıkladı. Buna göre, 2021’den sonra ülkeye gelen ve sayıları yaklaşık 1,6 milyonu bulan göçmenler için 5 yıl olan süre 10 yıla çıkarılacak. Bazı şartlara göre bu süre 20 yıla kadar uzayabilecek.

Yeni plana göre yasal olup 12 aydan az süreyle sosyal yardım alanlar 15 yıl bekleyecek, sağlık ve sosyal bakım vizeleriyle gelenler 5 yıldan 15 yıla çıkacak.

12 aydan fazla sosyal yardıma bağımlı olanlar ,se 20 yıl beklemek zorunda kalacak. Bu, Avrupa’daki en uzun süre olarak dikkat çekiyor.

Mahmood, kalıcı oturumun “hak değil, kazanılması gereken bir ayrıcalık” olduğunu söyleyerek yeni sistemin “topluma uyum, ekonomik katkı ve iyi karakter” kriterlerine dayanacağını belirtti.

YENİ KOŞULLAR AÇIKLANDI

Ayrıca, kalıcı oturum için başvuranların yüksek ortaokul/lise düzeyinde İngilizce bilmeleri, temiz sabıka kaydına sahip olmaları ve en az üç yıl boyunca 12 bin 570 sterlinin üzerinde gelire sahip olmaları gerekecek.

Ayrıca, aile fertlerine ise otomatik oturum hakkı verilmeyecek, 18 yaş altı çocukların ebeveynleriyle birlikte başvuru yapması gerekecek.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE GİRİŞİMCİLERE İSTİSNA

Öte yandan, İngiltere sağlık sisteminde çalışan doktor ve hemşireler 5 yılda oturum alabilecek. Yüksek gelirli veya girişimci göçmenler ise süreci 3 yılda tamamlayacak.

Değişikliklerin 2026 baharında yürürlüğe girmesi planlanıyor. Hükümet, aynı hafta mülteci statüsünün de artık kalıcı değil, düzenli olarak değerlendirilen geçici bir statüye dönüşeceğini açıklamıştı.