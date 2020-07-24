İngiltere'de kapalı mekanlarda maske zorunluluğu

İngiltere hükümeti yeni düzenlemenin detaylarını açıkladı.



Buna göre süpermarketler, alışveriş merkezleri, paket servis yapan kafe ve restoranlar ile bankalar gibi kapalı kamusal alanlara maskesiz girilemeyecek.



Maske takmayanlara 100 sterline kadar para cezası uygulanabilecek. Mağaza ve dükkan çalışanlarının maske takması zorunlu değil.



11 yaş altı çocuklar ile maske takmayı zorlaştıran bir rahatsızlığı bulunan kişiler de düzenlemeden muaf tutuldu.