İngiltere'de kapalı mekanlarda maske zorunluluğu

İngiltere'de corona virüs salgınına yönelik bugünden itibaren yeni önlemler yürürlüğe girdi. Çok sayıda kapalı mekanda maske takma zorunluluğu getirildi.

NTV Haber 24.07.2020 - 10:02 | Son Güncelleme : 24.07.2020 - 10:03

İngiltere'de kapalı mekanlarda maske zorunluluğu

İngiltere hükümeti yeni düzenlemenin detaylarını açıkladı.

Buna göre süpermarketler, alışveriş merkezleri, paket servis yapan kafe ve restoranlar ile bankalar gibi kapalı kamusal alanlara maskesiz girilemeyecek.

Maske takmayanlara 100 sterline kadar para cezası uygulanabilecek. Mağaza ve dükkan çalışanlarının maske takması zorunlu değil.

11 yaş altı çocuklar ile maske takmayı zorlaştıran bir rahatsızlığı bulunan kişiler de düzenlemeden muaf tutuldu.

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