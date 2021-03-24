İngiltere’de karantinanın 1. yılı

İngiltere'de yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle ilan edilen ilk karantinanın yıl dönümünde, salgında yaşamını yitirenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Parlamento, bazı hastaneler, kiliseler ile yerel yönetim binalarında yapılan saygı duruşunda, salgında hayatını kaybeden 149 bin 117 kişi anıldı.



Kraliçe 2. Elizabeth, yayımladığı mesajında, birçok kişi ve aile tarafından hissedilmeye devam eden kayıpları andıklarını belirtti.

'EVDE KALIN' MESAJININ YIL DÖNÜMÜ

Londra'daki 10 Downing Sokağı'nda yer alan başbakanlık ofisi önüne yanan kandil bırakıldı.



Başbakan Boris Johnson da ilk "evde kalın" mesajının yıl dönümünde yaptığı açıklamada, "Son 12 ayın hepimiz üzerindeki zararı büyük oldu, sevdiklerini kaybedenlere en içten taziyelerimi sunarım" dedi.



Öte yandan halk, hayatını kaybedenler için evlerinin önlerinde telefonlar ve mumlarla "anma fenerleri" oluşturdu.

Yıl dönümü kapsamında London Eye, Tate Britain, Blackpool Kulesi, İskoçya Parlamentosu, Belfast Belediye Binası gibi önemli yerler, sarı renkle ışıklandırıldı.



İngiltere, Avrupa'da Covid-19 nedeniyle en çok can kaybının görüldüğü ülke durumunda yer alıyor.