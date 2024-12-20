İngiltere'de kaybolan Türk akademisyenin cesedi kanalda bulundu

Banu Ekren, eşinin cansız bedeninin telefon uygulamasından sinyal alındığı son nokta yakınlarında bulunduğunu söyledi. Ekren'in paylaştığı bilgilere göre, 15 Aralık'ta bir temizlik işçisi Regent kanalında bir ceset olduğunu ihbar etti. Polisin kimlik tespiti için aileye fotoğraflar gönderdi,kimlik tespiti 17 Aralık'ta tamamlandı.



Ekren, İngiltere'de otopsi çalışmalarının devam ettiğini, cenaze töreninin Orhan Ekren'in cenazesinin teslim alınmasından sonra İzmir'in Torbalı ilçesinde yapılacağını belirtti.



NE OLMUŞTU?



Londra yakınlarındaki Milton Keynes'te yaşayan Prof. Dr. Ekren'in, 26 Kasım'da gittiği Londra'nın Camden bölgesinde akşam saatlerinde kaybolduğu açıklanmıştı. Polis, telefonu son olarak Regent kanalı kenarında sinyal veren Ekren'in bulunması için çalışma yaptı. Kanal kıyısında Ekren'in sırt çantası ve ıslak kıyafetleri bulundu, çantasından eşyalarının alınmadığı dikkatlerden kaçmadı.



Polis, Ekren'in bulunması için görgü tanıklarından yardım istedi, bir temizlik işçisi 15 Aralık'ta Londra'nın Camden bölgesinden geçen Regent kanalında bulunan bir cesedi ihbar etti.