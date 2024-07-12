İngiltere'de köprüye bırakılan valizlerden insan kalıntıları çıktı

İngiltere'nin en büyük polis gücünden dedektifler, içinde iki erkeğe ait kalıntıların bulunduğuna inanılan iki valizin ünlü bir köprüde bulunduğunu açıkladı. Polis güçleri kalıntıların bulunmasının ardından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İngiltere'de köprüye bırakılan valizlerden insan kalıntıları çıktı

'de Avon ve Somerset Polisi çarşamba gecesi geç saatlerde ülkenin güneybatısındaki Bristol kentinde bulunan Clifton Asma Köprüsü'nde elinde bavul olan bir adamın şüpheli hareketlerde bulunduğuna dair bir ihbar aldı.

Polis memurları yaklaşık 10 dakika sonra olay yerine ulaştı ancak adam kaçmıştı.

Adamın köprüye iki tane bavul bıraktığı tespit edildi ve  her ikisinde de insan kalıntıları bulundu.

İKİ YETİŞKİN ERKEĞE AİT

Metropolitan Polisi, "Kurbanların kimlikleri resmi olarak tespit edilemedi ancak her ikisinin de yetişkin erkekler olduğu düşünülüyor" dedi.

Aranan adamın çarşamba günü erken saatlerde İngiltere'nin başkenti Londra'dan Bristol'e gittiğine dair kanıtların ortaya çıkmasının ardından soruşturmayı Londra merkezli polis teşkilatı devraldı.

Clifton Asma Köprüsü, dünyanın ayakta kalan en eski asma köprülerinden biridir.

Avon Boğazı üzerindeki köprü 1864 yılında açılmış olup Bristol'ün en çok turist çeken yerlerinden biri ve şehrin sembolüdür.

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