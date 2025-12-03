İngiltere'de kreş çalışanının sistematik taciz zinciri

Kuzey Londra'da bir kreşte çalışan Vincent Chan hakkında çocuklara şiddet uygulaması şüphesinden şikayette bulunuldu. Ancak olayın ardında yatan suç çok başkaydı.

Chan, kreşte çalıştığı 2022-2024 yılları süresince yaşları iki ile dört arasında değişen dört kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti. İstismar ettiği çocuklarla ilgili 11 adet müstehcen görüntü çekme suçlamasını ve cihazlarında bulunan binlerce diğer istismar görüntüsüyle ilgili altı adet müstehcen görüntü oluşturma suçlamasını da kabul etti.

Kreşte yaşananlar haricinde gerçekleştirdiği 26 ayrı cinsel saldırı suçunu da itiraf etti

Soruşturmayı yürüten yetkililer planlı ve sistematik ilerleyen bir istismar zincirinin ortaya çıkarıldığını açıkladı.

Polis teşkilatı, bugüne kadar yürüttüğü en zorlu ve karmaşık çocuk cinsel istismarı soruşturmalarından biri olduğunu ifade etti. Chan hakkındaki soruşturma hala sürerken cezası ocak ayında açıklanacak.