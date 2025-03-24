İngiltere'de kuş gribi alarmı: Bir koyunda H5N1 doğrulandı

Reuters'ın haberine göre İngiltere hükümeti, ülkedeki ilk kuş gribi kökenli influenza (H5N1) virüsünü doğruladı. Virüsün bir koyunda ortaya çıktığı belirtildi.

INFLUENZA (H5N1) NEDİR?

İnfluenza, başlıca burun, boğaz, bronşlar ve bazen akciğerleri etkileyen, hafif veya ağır bir seyir gösterebilen, bulaşıcı viral bir hastalıktır. A, B, C olmak üzere 3 tip influenza virüsü vardır.



INFLUENZA BULAŞMA YOLLARI

Grip, hasta bir insanın öksürük ve hapşırıkla havaya attığı enfekte partiküllerin sağlam insanlar tarafından solunum yoluyla alınmasıyla bulaşır. Kirli ellerle de yayılım mümkündür. Kalabalık ortamlarda kolayca insandan insana geçiş gösterir. Ilıman bölgelerde kışın yıllık salgınlar meydana getirir.