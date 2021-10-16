İngiltere'de milletvekilinin öldürüldüğü saldırı terör eylemi ilan edildi

Londra Polis Teşkilatı Komiser Yardımcısı ve Terörle Mücadele Ulusal Koordinatörü Dean Haydon, olayın terörizm bağlantılı olduğunu belirtti.



Haydon, ilk soruşturmanın, saldırının dini aşırıcılıkla bağlantılı bir motivasyonu bulunabileceğini gösterdiğini ifade etti.



Londra Polisi'nden yapılan açıklamada da, soruşturmanın Terörle Mücadele Birimi tarafından yürütüldüğü duyurulurken, ismi verilmeyen saldırganın 25 yaşında ve İngiliz vatandaşı olduğu aktarıldı.



Soruşturma kapsamında polislerin şu anda Londra'da iki adreste arama yaptığı belirtilen açıklamada, "(Saldırganın )Tek başına hareket ettiğine inanılıyor ve şu anda olayla ilgili başka kimseyi aramıyoruz." bilgisi verildi.



Soruşturmaların devam ettiği vurgulanırken, görgü tanıkları veya olay hakkında bilgisi olan herkesin polise başvurması ve ellerindeki fotoğraf ve videoları güvenlik güçleriyle paylaşması istendi.



BIÇAKLI SALDIRI



1997'den bu yana milletvekili olan 69 yaşındaki Amess, seçim bölgesi Essex'teki toplantısı sırasında 15 Ekim'de 12.05'te (TSİ 14.05) bıçaklı saldırıya uğramıştı.



Toplantının yapıldığı Belfairs Metodist Kilisesi'ne giren saldırgan, milletvekilini birden fazla kez bıçaklamıştı.



Essex polisi, saldırı sonrası 25 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.



Ülkede 2016'da İşçi Partisi Milletvekili Jo Cox, seçim bölgesi Birstall'da uğradığı silahlı ve bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.