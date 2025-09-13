İngiltere'de miting gerilimi: Aşırı sağcılar polisle çatıştı

İngiltere’nin başkenti Londra’da, aşırı sağcı aktivist Tommy Robinson’ın (gerçek adı Stephen Yaxley-Lennon) çağrısıyla düzenlenen “Unite the Kingdom” adlı yürüyüşe 100 binden fazla kişi katıldı.

Aynı zamanda “Faşizme Karşı Yürüyüş” adıyla düzenlenen karşı gösteriye ise yaklaşık 5 bin kişi toplandı.



Gösterilerin merkez üssü olan Whitehall bölgesinde, Robinson’un yanı sıra eski ABD Başkanı Donald Trump’ın eski danışmanı Steve Bannon ve televizyoncu Katie Hopkins gibi isimler sahneye çıkarak konuşma yaptı. Karşı yürüyüşte ise milletvekilleri Diane Abbott ve Zarah Sultana’nın söz alması bekleniyordu.

BİNDEN FAZLA MEMUR GÖREVLENDİRİLDİ

Polis, olası çatışmaları önlemek için binden fazla memur görevlendirdi; farklı bölgelerden 500 takviye polis getirildi. İki grup arasında “güvenli bölge” oluşturmak için bariyerler kuruldu. Ancak zaman zaman polis kordonlarını aşmaya çalışan aşırı sağcı gruplarla polis arasında gerginlik çıktı. Londra Emniyeti, çok sayıda polisin saldırıya uğradığını açıkladı.



Robinson, konuşmasında İngiliz mahkemelerinin “yerel halkın haklarından çok düzensiz göçmenlerin haklarını koruduğunu” savundu. Bu sözleri, mülteci karşıtı söylemler nedeniyle özellikle Londra’daki Müslüman topluluklarda endişe yarattı. Polis yetkilileri, nefret söylemi ya da ayrımcı davranışlara karşı “sıfır tolerans” uygulanacağını duyurdu.