İngiltere'de "ölüm" sırası: Yüzlerce kişi bekliyor!

İngiltere'de yüzlerce kişi, "destekli ölüm" hizmetinin resmen kullanılma sunulması için sıraya girmiş durumda. İlk yılında potansiyel olarak 273 ile bin 311 arasında kişinin destekli ölüm için başvurabileceği tahmin ediliyor



İngiltere'de Ölümcül Hasta Yetişkinler (Yaşam Sonlandırma) Yasa Tasarısı'na ilişkin 149 sayfalık bir etki değerlendirmesi yayınlandı.

10 YILDA BİNLERCE KİŞİYE ÇIKACAK



Rapora göre hizmetin sunulduğu ilk yılda yüzlerce kişi destekli ölüme başvururken, bu sayının 10 yıl sonra 4 bin 500'ün üzerine çıkması bekleniyor.



Ayrıca Gönüllü Yardımlı Ölüm Komiserliği kurulmasının yıllık ortalama maliyetinin 10,9 milyon sterlin ile 13,6 milyon sterlin arasında olacağı tahmin ediliyor.



Etki değerlendirmesi, yaşam sonu sağlık hizmetleri maliyetlerinin, destekli ölüm hizmetinin ilk yılında yaklaşık 10 milyon sterlin, 10 yıl sonra ise yaklaşık 60 milyon sterlin azaltılabileceğini buldu.



Ancak belgede, yaşam sonu bakım maliyetlerinin azaltılmasının "politikanın bir hedefi olarak belirtilmediği" belirtildi.



Milletvekili Kim Leadbeater, 16 Ekim 2024'te Ölümcül Hastalığa Sahip Yetişkinler (Yaşam Sonu) Yasa Tasarısı'nı sundu.

ALTI AY ÖMRÜ KALAN BAŞVURACAK



Önerilen yasaya göre, İngiltere ve Galler'de altı aydan az ömrü kalan ölümcül hasta yetişkinler yasal yollardan hayatlarına son vermeyi seçebilecekler.



Tasarıda ilk oylamadan bu yana yapılan değişiklikler, Yüksek Mahkeme'nin artık destekli ölüm davalarını onaylamasına gerek kalmayacağı anlamına geliyor.



Bunun yerine kararlar tıp ve hukuk uzmanlarından oluşan yeni bir heyet tarafından verilecek.



Kararın alınabilmesi için iki hekimin ve bilirkişi heyetinin onayı gerekiyor.

