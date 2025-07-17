İngiltere'de oy verme yaşı düşüyor: Hükümet gerekçeleri açıkladı

İngiliz hükümeti, genel seçimlerde oy kullanma yaşın 18'den 16'ya düşürüyor.

Londra'dan yapılan yazılı açıklamada, "demokrasiyi modernleştirmeye yönelik değişikliklerin parçası olarak" 16 yaşındakilere ülkedeki tüm seçimlerde oy kullanma hakkı verileceği duyuruldu.



Böylelikle çalışarak, vergi ödeyerek ve orduda görev yaparak topluma katkıda bulunan gençlere, kendilerini etkileyen konularda oy kullanma hakkı tanınacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca bu planın, değişen dünyada demokratik katılımı artıracağı ve İngiltere demokrasisine olan güvenin yeniden tesis edilmesine yardımcı olacağı ifade edildi.



Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Başbakan Yardımcısı Angela Rayner, şunları söyledi: "Demokrasimize olan kamu güveni çok uzun bir süredir zedelendi ve kurumlarımıza olan inancın azalmasına izin verildi. Katılımın önündeki engelleri kaldırmak için harekete geçerek daha fazla insanın İngiltere demokrasisine dahil olma fırsatına sahip olmasını sağlayacak, değişim planımızı destekleyecek ve manifestomuzda yer alan 16 yaşındakilere oy kullanma hakkı verme taahhüdümüzü yerine getireceğiz."

1,5 MİLYON GENÇ SANDIĞA GİDEBİLECEK



İngiltere'de oy verme yaşı düşürüldüğünde yaklaşık 16 ve 17 yaşındaki 1,5 milyon genç, bir sonraki genel seçimlerde oy kullanabilecek.



Birleşik Krallık'ın parçası olan İskoçya ve Galler'de halihazırda 16 ve 17 yaşındakiler oy kullanabiliyor. Buna karşın, İngiltere ve Kuzey İrlanda'da ise oy kullanma yaşı 18 olarak kabul ediliyor.



Ülkede oy verme yaşı en son 1969'da 21'den 18'e düşürülmüştü.