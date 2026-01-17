İngiltere'de prostat kanserinde yaşam süresini uzatan ilaca erişim genişletiliyor

Prostat kanseri için yaşam süresini uzatan bir ilaç, kapsamı genişletilerek İngiltere'deki binlerce erkeğe sunulacak.

Abirateron adlı ilaç, 2023'ten beri İskoçya ve Galler'de NHS kapsamında sağlanırken, en ağır vakalar dışında İngiltere ve Kuzey İrlanda'da sağlanmıyordu.

Alınan kararla bundan böyle ilaç, yüksek riskli hastalar için İngiltere'deki Ulusal Sağlık Sistemi kapsamında temin edilebilecek ve potansiyel olarak yüzlerce hayat kurtarabilecek.

Bu karar, her yıl yaklaşık 8 bin erkeğin ilaca erişebilecek ve bu grupta prostat kanserinden kaynaklanan ölümlerin yaklaşık bin 900'den binin altına düşmesi bekleniyor.

Araştırmacılar tarafından yürütülen bir klinik çalışma, ilacın prostat kanserinin tekrarlama riskini yarıya indirebileceğini ve hastalık prostatın ötesine yayılmamışsa ölüm riskini yüzde 40 oranında azaltabileceğini ortaya koydu.