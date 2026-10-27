İngiltere'de RAF Fairford saldırı girişiminde 2 kişiye ulusal güvenlik suçlaması

BİR ŞÜPHELİNİN, İRAN İSTİHBARAT SERVİSİNE YARDIM ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLÜYOR



Devam eden soruşturma kapsamında, daha önce gözaltına alınan iki İngiliz vatandaşı, ulusal güvenliğe karşı suç işlemekle itham edildi. Şüphelilerden birinin İran istihbarat servisine yardım ettiği ifade ediliyor.

24 yaşındaki Mohmed Ahmad Abdulkarim, Eylül ayında Gloucestershire'daki hava üssü yakınlarında meydana gelen olayın ardından yabancı bir istihbarat servisine yardım etmekle suçlandı. 24 yaşında Nouman Essghir ise, 22 Ağustos'ta, Birleşik Krallık'ın çıkarlarına zarar vermek amacıyla yasaklı bir alana girmekle suçlandı. Abdulkarim ve Essghir'in bugün Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılması bekleniyor.

Ayrıca, Essghir'in ilk olarak 27 Eylül'de RAF Fairford yakınlarındaki olay yerinde gözaltına alındığı daha sonra kefaletle serbest bırakıldığı, 20 Ekim'de ise yeniden tutuklandığı kaydedildi.

Geçtiğimiz hafta yakalanan İngiltere -İran çifte vatandaşlığına sahip 25 yaşındaki adı açıklanmayan bir kişinin herhangi bir suçlama yöneltilmeksizin serbest bırakıldığı, ancak ayın başındaki ilk gözaltı işleminin ardından polis denetimi altında tutulmaya devam ettiği açıklandı.