İngiltere'de sahte cenaze töreni: Tabut boş, katılanlar oyuncu çıktı

İngiltere'deki Londra Oratory Roma Katolik kilisesinde görkemli bir cenaze töreni düzenlendi.
Atlı bir cenaze arabası, iki lüks eski model cenaze aracı, silindir şapkalı adamlar, bir koro ve genç bir adamın fotoğraflarıyla dolu bir kilise töreni organize edildi. Cenaze gününü filme alan bir yönetmen bile vardı.
Törene liderlik eden rahip, cenazenin tabutta olmadığını ve cenazeye katılan kişilerin para ödenmiş aktörler olduğunu fark ederek şaşkınlığa uğrayınca cenaze iptal edildi.
Rahip Rupert McHardy'ye cenazenin yılbaşında kaybolduğu bildirilen 23 yaşındaki Letonyalı bir adam için düzenlendiği söylendi.
ÖLEN ADAMIN KARDEŞİ YOK
Organizatörün, "ölü adam" Lauris Zaube'nin kardeşi olduğunu söyleyen Clyde Zaube olduğu iddia edildi.
Clyde, kardeşinin buzun içinde donmuş halde bulunduğunu söyledi. Cenaze törenini düzenleyen şirkete, Rusya'dan olduğu iddia edilen bir ölüm belgesi verildi.
Ancak Lauris Zaube, yılbaşı gecesi buzlu bir barajın yakınında kaybolan 23 yaşındaki Letonyalı bir adam olsa da, cesedi henüz bulunamadı ve Clyde adında bir erkek kardeşi de yok gibi görünüyor.
"HÜKÜM GİYMİŞ BİR PEDOFİLİ"
Cenazeyi yönetmesi planlanan Rahip Rupert, cenazeyi organize eden adamın aslında "hüküm giymiş bir pedofili" olduğuna inandığını iddia etti.
Rahibin iddiasına göre cenaze için planlamalar bir ay öncesinde yapılmaya başlandı ve Clyde Zaube kendisini ölen adamın ağabeyi olarak tanıttı.
Cenaze gününde ise tam tabut düzenlenmeye başladığı sırada ortada bir cenazenin olmadığı sadece küllerin getirildiği ortaya çıktı.
CENAZEDEKİ KAR MASKELİ ADAMLAR
Rahip Rupert kilisede iki grup insan olduğunu söyledi. Oyuncu olduğu ortaya çıkan ilk grup saygılı ve kibardı, ancak içlerinden biri kendilerine ödeme yapılmadığından şikayetçiydi.
Rahibin iddiasına göre kilisede kardeşi olduğunu iddia eden Clyde ile birlikte şişme montlu ve kar maskeli adamlar da vardı. Rahip, Clyde ile konuşmaya çalıştı ancak yanıt alamadı.
Cenaze evi, gerçek bir cenaze töreni olmadığını anlayınca töreni gerçekleştiremeyeceklerini söyleyerek iptal etti.
Cenaze evine ve çalışan herkese para ödendiği ve hiçbir masraftan kaçınılmadığı belirtildi.
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