İngiltere'de sahte cenaze töreni: Tabut boş, katılanlar oyuncu çıktı

İngiltere'deki Londra Oratory Roma Katolik kilisesinde görkemli bir cenaze töreni düzenlendi.



Atlı bir cenaze arabası, iki lüks eski model cenaze aracı, silindir şapkalı adamlar, bir koro ve genç bir adamın fotoğraflarıyla dolu bir kilise töreni organize edildi. Cenaze gününü filme alan bir yönetmen bile vardı.



Törene liderlik eden rahip, cenazenin tabutta olmadığını ve cenazeye katılan kişilerin para ödenmiş aktörler olduğunu fark ederek şaşkınlığa uğrayınca cenaze iptal edildi.



Rahip Rupert McHardy'ye cenazenin yılbaşında kaybolduğu bildirilen 23 yaşındaki Letonyalı bir adam için düzenlendiği söylendi.

ÖLEN ADAMIN KARDEŞİ YOK

Organizatörün, "ölü adam" Lauris Zaube'nin kardeşi olduğunu söyleyen Clyde Zaube olduğu iddia edildi.



Clyde, kardeşinin buzun içinde donmuş halde bulunduğunu söyledi. Cenaze törenini düzenleyen şirkete, Rusya'dan olduğu iddia edilen bir ölüm belgesi verildi.



Ancak Lauris Zaube, yılbaşı gecesi buzlu bir barajın yakınında kaybolan 23 yaşındaki Letonyalı bir adam olsa da, cesedi henüz bulunamadı ve Clyde adında bir erkek kardeşi de yok gibi görünüyor.