İngiltere'de sandıklar yerel seçim için kuruldu

İngiltere 'nin seçim sistemi içinde ülkenin tamamını kapsamayan yerel seçimlerde 6 belediye başkanı, 136 belediye meclis üyeliği için yarış olacak.

İngiltere'nin tamamını kapsamasa da Galler ve İskoçya 'da seçimler daha büyük bir önem arz ediyor. Bağımsız olmayan iki ülkenin kendi iç yönetimlerini yürüten ulusal parlamentoların temsilcileri bugünkü seçimle belirlenecek. İskoçya'da son seçimlerde İskoç Ulusal Partisi 64 koltukla çoğunluğun bir puan gerisinde kalırken, bu yılki sonuçların ulusal siyasi manzarayı temelden değiştirebileceği öngörülüyor.

İskoçya’da eğitim , sağlık ve ulaşım gibi konularda yetkili parlamentosunda 129, Galler parlamentosunda da 96 sandalye için sandık sonuçları beklenecek.

Sandıkların yerel saatle 22.00'da kapanması ve ilk sonuçların da İngiltere saatiyle geceyarısından sonra gelmesi bekleniyor.

Birleşi Krallık'taki seçimler yerel yöneticiler için olsa da aslında büyük bir öneme sahip. Seçimler, 2024 genel seçimlerinden bu yana Başbakan olan Keir Starmer ve İşçi Partisi hükümetinin karşılaştığı en büyük siyasi sınav olarak değerlendiriliyor.

Seçim öncesi anketlerde İşçi Partisi ve Muhafazakarların anketlerde güç kaybettiği, Reform UK, Yeşiller ve Liberal Demokratlar gibi daha küçük partilerin ise popülerlik kazandığı görülüyor. Mayıs 2025 verilerine göre meclis koltuklarının yüzde 34'üne sahip olan İşçi Partisi ve yüzde 26'sını elinde tutan Muhafazakarların, koltuk oranını yüzde 5'e çıkaran Reform UK ve Yeşiller karşısındaki performansı büyük bir sınav olarak görülüyor. Çok uzun yıllar iki partinin domine ettiği İngiltere'de küçük partilerin büyümesi dikkat çekiyor.