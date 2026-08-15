İngiltere'de seçim komedisi. "Çöp Kutusu Kontu" yüzde 26.7 oy aldı
15.08.2026 06:13
"Count Binface" (Çöp Kutusu Suratlı Kont), seçim kampanyasını sıra dışı bir kostümle yürüttü.
İngiltere'de aşırı sağcı Reform Partisi lideri Nigel Farage, ara seçimi kazandı. Ana akım siyasi partilerin boykot ettiği seçimde Farage'ın rakibi çöp kutusu kostümlü komedyen yüzde 26.7 oy aldı.
İngiltere'de aldığı bağışları bildirmediğinin ortaya çıkmasının ardından milletvekilliğinden istifa eden Reform UK Partisi lideri Nigel Farage, Clacton'daki ara seçimi kazandı.
İktidardaki İşçi Partisi de dahil ana akım siyasi partilerin boykot ettiği seçim sonuçlarına göre 22 bin 239 oyla yüzde 62.8 orana ulaşan aşırı sağcı parti lideri Farage, yeniden İngiltere Parlamentosu'na girdi. Seçime katılım oranı yüzde 44.37 oldu.
"ÇÖP KUTUSU SURATLI KONT"
Farage'ın en yakın rakibi, "Count Binface" (Çöp Kutusu Suratlı Kont) adıyla seçimlere katılan komedyen Jonathan David Harvey oldu. Çöp kutusu kostümüyle tanınan Count Binface, 9 bin 455 oy alarak oyların yüzde 26.7'sini elde etti.
İNGİLTERE TARİHİNE GEÇTİ
Clacton'da 34 adayın yarıştığı seçim, İngiltere tarihinde hem toplam aday sayısı hem de bağımsız aday sayısının (20) en fazla olduğu seçim olarak tarihe geçti. Ayrıca, aday sayısının fazlalığı nedeniyle oy pusulası da neredeyse 1 metre uzunluğa ulaşırken bu, "İngiltere seçim tarihinde en uzun oy pusulası" olarak kaydedildi.
İş insanı George Cottrell, Nigel Farage'ın danışmanıyken 2017'de ABD'de "kara para aklama" ve "dolandırıcılık" suçlamasıyla yargılanmış, dolandırıcılık suçundan 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Sunday Times gazetesinin haberinde, Cottrell'in 2024 seçimleri öncesinde Farage'ın özel güvenlik masrafını karşıladığı, sosyal medya ekibinin maaşlarını ödediği, Buckingham Sarayı yakınlarındaki evini Farage'ın kullanımına sunduğu ve bazı seyahatlerini karşıladığı ortaya çıkmıştı.
Nigel Farage, haberi inkar etmeyip, "kişisel yardım" olarak nitelediği bu destekleri milletvekili olmadan önce aldığını açıklamıştı. Ardından 7 Temmuz'da Clacton milletvekilliğinden istifa etmiş, kendisinden boşalan koltuk için yapılacak ara seçimde yeniden aday olmuştu.