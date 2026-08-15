İngiltere'de seçim komedisi. "Çöp Kutusu Kontu" yüzde 26.7 oy aldı

İNGİLTERE TARİHİNE GEÇTİ

Clacton'da 34 adayın yarıştığı seçim , İngiltere tarihinde hem toplam aday sayısı hem de bağımsız aday sayısının (20) en fazla olduğu seçim olarak tarihe geçti. Ayrıca, aday sayısının fazlalığı nedeniyle oy pusulası da neredeyse 1 metre uzunluğa ulaşırken bu, "İngiltere seçim tarihinde en uzun oy pusulası" olarak kaydedildi.