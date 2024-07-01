İngiltere'de seçime doğru: 14 yıl sonra İşçi Partisi geliyor

İngiltere 'de Perşembe günü genel seçim var. Seçimin, Muhafazakar Parti'nin 14 yıllık iktidarına son vermesi bekleniyor. Keir Starmer liderliğindeki İşçi Partisi, anketlede Muhafazakarlara yaklaşık 20 puan fark atıyor. 44 yaşındaki Rishi Sunak, Muhafazakar Parti'nin milletvekilleri tarafından parti başkanı ve başbakan seçilmişti. İngiltere'nin Asya kökenli ilk Başbakanı, ilk kez sandıkta halkın desteğini arayacak. Ancak anketlere göre Sunak, tüm zamanların desteği en düşük başbakanı. Başbakanlık koltuğunda sadece 49 gün kalan Liz Truss'ın yerine geçen Sunak, verdiği sözlerin çoğunu tutamadığı için eleştiriliyor.

Sunak da seçime günler kala bir video paylaşarak, İşçi Partisi'nin yasadışı göçmenlere kırmızı halı sereceği anlattı. Sunak, paylaştığı mesajda "yasadışı göçmenler İşçi Partisi'ni bekliyor" yazdı.



İşçi Partisi'nin 61 yaşındaki lideri Keir Starmer, sol eğilimli Jeremy Corbyn'in ardından partiyi yeniden merkeze taşıdı. Nisan 2020'den beri liderlik koltuğunda oturan Starmer, sosyalist bir aileden gelmesine rağmen bugün pragmatik bir siyasetçi olarak tanımlanıyor.



Kampanyasında net bir vizyon ortaya koyamadığı için eleştirilse de bazı muhafazakar çevrelerin de desteğini çektiği görülüyor.



"İŞÇİ PARTİSİ'NE ŞANS VERMEK GEREK"



Geleneksel olarak Muhafazakar Parti'yi destekleyen Sunday Times gazetesinin ardından Financial Times ve Economist de İşçi Partisi'ne desteğini açıkladı.



Financial Times'ın başyazısında "Muhafazakarlar yoldan çıktı, İşçi Partisi'ne şans vermek gerek" denildi. "Starmer'ın İşçi Partisi, bugün ülkenin ihtiyaç duyduğu liderliği sağlayamaya daha uygun" ifadesine yer verildi.

KRALİÇE TARAFINDAN "SİR" İLAN EDİLDİ



İnsan hakları avukatı ve başsavcı olarak görev yapan Starmer, İşçi Partisi'nin kurucularından Keir Hardie'nin adını taşıyor.



Kraliçe İkinci Elizabeth tarafından "sir" ilan edilen Starmer, unvanını nadiren kullanıyor.