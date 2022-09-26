İngiltere'de seks işi yapan öğrencilerin sayısı artıyor

İlişkili Haberler Seks ticareti davasında Ghislaine Maxwell'in cezası belli oldu

Üniversite yıllarında çalışmak öğrenciler arasında yaygın kabul ediliyor. İngiltere'de yapılan çalışmalara göre İngiliz üniversite öğrencileri yaygın olarak seks işleri de yapıyor. Sayının azımsanmayacak derecede çok olduğu belirtiliyor.



The Telegraph'daki habere göre seks işlerinin tamamı cinsel birleşme içermiyor. Öyle ki müstechen görüntülerle abonelik sistemi üzerinden para kazandıran sitelerden biri olan OnlyFans'ın içerik üreticisi sayısı yüzde 34 artarak 2.16 milyona yükseldi. Sitenin kullanıcı sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 128 artarak 188 milyona çıktı.

EĞİTİM KURSU AÇILDI



Hatta Durham Üniversitesi seks işleri yapan öğrencilere bir eğitim kursu bile açtı. Tepkilere neden olan bu kurs için üniversite açıklama yapmak zorunda kaldı. Amaçlarının seks işlerini ya da seks işçiliğini yaymak olmadığını belirten kurs yetkilieri bu alanda çalışan bir çok öğrenci olduğunu ve onların ihtiyacı olan destekleri almalarını istediklerini söyledi. İlk başta ücretsiz olan bu online kurs daha sonra paralı hale geldi.



Swansea Üniversitesi tarafından yapılan bir başka araştırmaya göre her 20 üniversite öğrencisinden 1'i cinsellikle ilgili işler yapıyor. Her beş öğrenciden 1'i ise acil durumlarda bunu düşündüğünü belirtti. Ancak bu veriler 2015 öncesine ait kamera ve OnlyFans gibi abonelik hizmetleri çok daha yaygın bir konumda.



EN ÇOK YAPILAN İŞLER



En fazla yapılan işler arasında yüzde 39'la müstechen fotoğraf paylaşımı geliyor, daha sonra kullanılmış kıyafetler yüzde 28, OnlyFans yüzde 27, ve sugar dating (para karşılığı kendinden büyük insanlarla randevuya çıkma) yüzde 18 sıralanıyor.



Bu kadar yaygın olmasına rağmen seks işleri yapan öğrenciler okulda dışlanma korkusu yaşıyor.



ERKEKLER DAHA FAZLA



Student Sex Work isimli bir sivil girişimin verilerine göre erkek öğrenciler, kadın öğrencilere göre daha fazla seks işi yapıyor. Seks işi yapan öğrencilerin yüzde 51'ini erkekler oluşturuyor. Ancak erkekler çoğunlukla cinsel birleşmenin daha az olduğu alanlarda hizmet veriyor. Kadın öğrenciler söz konusu olduğunda penetratif hizmetlerin yoğunluğu artıyor.



Telegraph'a konuşan Louis Butler adındaki bir öğrenci çıplak garsonluk yaptığını söylüyor. Sadece önünü kapatan bir önlükle evlerde 2-3 saatlik garsonluk hizmeti veren Butlar 150 pound kazanıyor.