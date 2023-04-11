İngiltere'de sigarayı bırakmak isteyenlere ücretsiz elektronik sigara dağıtılacak

HEDEF 2030'A KADAR SİGARA İÇENLERİN ORANINI YÜZDE 5'İN ALTINA DÜŞÜRMEK



Hükümetin, 2030'a kadar İngiltere'de sigara içme oranını yüzde 5'in altına düşürmeyi taahhüt ettiği hatırlatılan açıklamada, hamile kadınların sigarayı bırakmalarına yardımcı olmak için de mali teşviklerin sağlanacağı belirtildi.



Öte yandan, açıklamada, İngiltere'de 5,4 milyon kişinin sigara kullandığı, bu durumun önlenebilir hastalık ve ölümlerin en büyük nedeni olmaya devam ettiği belirtilerek, son verilere göre, tüm kanser nedenli ölümlerin 4'te 1'inin sigaradan kaynaklandığının tahmin edildiği bildirildi.

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