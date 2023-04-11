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İngiltere'de sigarayı bırakmak isteyenlere ücretsiz elektronik sigara dağıtılacak

İngiltere 2030'a kadar İsigara içme oranını yüzde 5'in altına düşürmeyi planlıyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı tarafından 1 milyon sigara kullanıcısına, tütün ürünlerini bırakmalarını teşvik etmek amacıyla ücretsiz elektronik sigara kiti dağıtılacak.

İngiltere'de sigarayı bırakmak isteyenlere ücretsiz elektronik sigara dağıtılacak
İstanbul'da kaçak elektronik sigara operasyonu

İstanbul'da kaçak elektronik sigara operasyonu

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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sigara içme oranının düşürülmesi amacıyla tasarlanan ulusal program kapsamında, 1 milyon kullanıcının sigaralarını elektronik sigaralarla değiştirmesinin teşvik edileceği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu programın dünyada bir ilk olduğunun altı çizilerek, bu kapsamda, İngiltere'deki sigara içenlerin yaklaşık 5'te 1'ine bu alışkanlığı bırakmalarına yardımcı olacak davranış desteğinin yanı sıra elektronik sigara başlangıç kiti sunulacağı kaydedildi.

İngiltere'de sigarayı bırakmak isteyenlere ücretsiz elektronik sigara dağıtılacak - 1

HEDEF 2030'A KADAR SİGARA İÇENLERİN ORANINI YÜZDE 5'İN ALTINA DÜŞÜRMEK

Hükümetin, 2030'a kadar İngiltere'de sigara içme oranını yüzde 5'in altına düşürmeyi taahhüt ettiği hatırlatılan açıklamada, hamile kadınların sigarayı bırakmalarına yardımcı olmak için de mali teşviklerin sağlanacağı belirtildi.

Öte yandan, açıklamada, İngiltere'de 5,4 milyon kişinin sigara kullandığı, bu durumun önlenebilir hastalık ve ölümlerin en büyük nedeni olmaya devam ettiği belirtilerek, son verilere göre, tüm kanser nedenli ölümlerin 4'te 1'inin sigaradan kaynaklandığının tahmin edildiği bildirildi.

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