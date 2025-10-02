İngiltere'de sinagog önünde saldırı: İki kişi öldü

Sabah saatlerinde Park Hebrew Congregation Sinagogu’nun önünde saldırı gerçekleşti. Polisin açıklamasına göre saldırgan bir kişiyi bıçakladı ve çevredekilerin üzerine araba sürdü.

Polis ekipleri, saldırgan olduğunu düşündüğü bir erkeği vurarak etkisiz hale getirdi. Yaralanan dört kişi hastaneye kaldırdı. Yaralılardan ikisi yaşamını yitirdi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Yahudilerin kutsal günü Yom Kippur sırasında yapılan saldırı karşısında dehşete düştüğünü söyledi.

Starmer, saldırının Yahudi takviminde en kutsal gün olan Yom Kippur'da gerçekleşmesini "daha da korkunç" olarak niteledi.

Başbakan, Manchester'daki sinagog saldırısının ardından Kopenhag'daki Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısından erken ayrıldı, acilen İngiltere'ye dönüyor.