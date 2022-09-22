İngiltere'de sosyal konut planı: Rus oligarkların mülklerine el konacak

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Guardian, İşçi Partisi yönetimindeki belediyenin, beyan edilen amaçlar için kullanılmadığı tespit edilen gayrimenkullere "zorunlu satın alma emriyle" el koymayı planladığını aktardı.



Belediyenin, söz konusu mülkleri 4 bin hanehalkının barınma ihtiyacını karşılamak için sosyal konuta çevirmeyi hedeflediği belirtildi.



Öte yandan mülk satışlarında şeffaflık kriterlerine uyulmadığından bazı gayrimenkullerin sahiplerinin tespit edilemediğine, bunun da projenin önünde engel oluşturduğuna dikkat çekildi.



Bu kapsamda Westminster semtiyle etrafındaki Belgravia, Knightsbridge ve Mayfair gibi lüks yapıların yer aldığı bölgelerin incelendiği aktarıldı. Buralarda yasadışı gelirlerle satın alınan mülklerin belirlenmeye çalışıldığı ifade edildi.



"MÜLK SAYISI YÜZDE 1200 ARTTI"



Almanya merkezli sivil toplum kuruluşu Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün BK kolunun (TIUK) paylaştığı bilgilere göre, Westminster'da Rus oligarkların satın aldığı mülk sayısı 2010'dan bu yana yüzde 1200 arttı.



Kremlin'le bağlantılı olduğu ya da yolsuzluk yaptığı düşünülen Rus oligarkların, 2016'dan beri Westminster'da toplamda yaklaşık 430 milyon sterlin değerinde gayrimenkul satın aldığını belirtildi.



Aynı dönemde Westminster'ın komşusu olan Kensington ve Chelsea'deyse oligarklara yaklaşık 283 milyon sterlin değerinde mülk satıldı.



BBC'nin nisandaki araştırmasındaysa Rus oligarkların ülkede 800 milyon sterlinlik gayrimenkulü olduğu belirtilmişti.