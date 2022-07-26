İngiltere'de Sunak ve Truss’ın canlı yayındaki tartışması sırasında sunucu bayıldı

İngiltere’nin yeni başbakan adayları, eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Dışişleri Bakanı Liz Truss canlı yayında kozlarını paylaştı. Tartışma sırasında stüdyoda yüksek bir ses koptu. Truss, Rusya'nın Ukrayna saldırılarını değerlendirdiği sırada moderatör Kate McCann bayıldı. Truss'ın yaşadığı şaşkınlık kameralara yansıdı.

Haberler - İHA - Reuters - Anadolu Ajansı 26.07.2022 - 22:16 | Son Güncelleme : 26.07.2022 - 23:42

İngiltere'de Sunak ve Truss’ın canlı yayındaki tartışması sırasında sunucu bayıldı

'de Muhafazakar Parti liderliği için yarışan Dışişleri Bakanı Liz Truss ve eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın katıldığı TV yayını, sunucunun bayılmasının ardından kesildi.

Talk TV kanalına konuk olan Sunak ve Truss, seçimler öncesi ikinci kez canlı yayında karşı karşıya geldi.

Truss'ın söz aldığı sırada sunucunun bayılması üzerine yayın kesildi.

Yayının kesilmesinden hemen önce Truss'ın "Aman Tanrım" dediği anlara ilişkin görüntüler kameralara yansıdı.

Talk TV yayının kesilmesinin ardından Twitter hesabından, programda "sağlık sorunu" yaşandığı, bunun bir güvenlik sorunu olmadığı ve adayların iyi durumda olduğu bilgisini paylaştı.

Kanal, sunucunun sağlık durumunun iyi olduğunu ancak tıbbi tavsiyeler doğrultusunda yayına devam etmeme kararı aldıklarını bildirdi.

Adaylar, 7 Temmuz'da Muhafakar Parti liderliğinden istifa eden 'ın yerini almak için mücadele veriyor.

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