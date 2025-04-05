İngiltere'de Türk berber dükkanlarına soruşturma

İngiltere'de son dönemlerde ana caddelerde açılan fakat sürekli boş olduğu halde yüklü kazanç bildiren berberler mercek altına alındı. Sadece geçen yıl 750’den fazla dükkan açıldı. Berber dükkanlarının sayısının 20 binlere dayandığı tahmin ediliyor.



Ulusal Suç Ajansı İçişleri Bakanlığı ile koordineli olarak kimi yeni dükkanları izlemneye aldı. Koltuk sayıları ve doluluk oranları gözlenerek bildirilen kazançla eşleştirildi. Sürekli boş olduğu halde yüksek kazanç bildirenler tek tek tespit ediliyor.



Ülke genelinde yapılan baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alınırken on binlerce sterlin nakit paraya el koyuldu. Bazı berber dükkânlarının uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirleri aklamak ve kaçak göçmenlere iş sağlamak amacıyla kullanıldığı değerlendiriliyor.



TÜRK BERBERLER RAHATSIZ



Türk berberlerine ilişkin ortaya atılan iddialar ciddi bir rahatsızlık yaratmış durumda. Uzun yıllardır Birleşik Krallık’ta bu işi yapan berberler kendilerinin kötü niyetli olanlardan ayırt edilmesini istiyor.

