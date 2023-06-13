İngiltere'de üç kişi sokakta ölü bulundu, bir kişi gözaltında

İngiltere polisi, Nottingham'da üç kişinin sokakta ölü bulunmasının ardından bir kişiyi tutukladı. Polis daha sonra Milton Caddesi'nde bir minibüsün üç kişiyi ezmeye çalıştığı başka bir olaya çağrıldı.

İngiltere'de üç kişi sokakta ölü bulundu, bir kişi gözaltında
Fotoğraf: iStock

İngiliz polisi, ülkenin orta kesimlerindeki Nottingham'da şehrin sokaklarında üç kişinin ölü bulunmasının ardından bir kişinin tutuklandığını söyledi.

Nottinghamshire Emniyet Müdürü Kate Meynell yaptığı açıklamada, "Bu, üç kişinin hayatına mal olan korkunç ve trajik bir olaydır. Bu üç olayın birbiriyle bağlantılı olduğuna inanıyoruz ve gözaltında bir erkek var" diye konuştu.

Emniyet Müdürü, "Bu soruşturma başlangıç ​​aşamasında ve bir dedektif ekibi tam olarak ne olduğunu ortaya çıkarmak için çalışıyor." ifadelerini kullandı. 

Mynell, "Halkın soruşturmalar devam ederken sabırlı olmasını istiyoruz. Şu anda, bu soruşturma ilerledikçe şehirdeki bazı yollar kapalı kalacak." dedi.

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