İngiltere'de Ukrayna zirvesi: İşte Türkiye'nin vereceği mesajlar

Beyaz Saraydaki kavgalı görüşme gündemdeyken Avrupa Liderleri Ukrayna-Rusya savaşı gündemiyle Londra'da toplanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Beyaz Saray'da kameralar önünde yaptığı tartışmanın ardından, gözler bu toplantıdan gelecek mesajlarda. Çok sayıda Avrupa ülkesi tartışmanın ardından da hızla Zelenski'ye destek mesajları paylaştı.



Londra'daki toplantıda da amaç ABD başkanı Donald Trump'ın Rusya ve Ukrayna liderleriyle yaptığı görüşmelerin ardından başlayan süreçle ilgili yeni pozisyon belirlemek. Toplantıda Avrupa'nın savunma işbirliğini artırma ihtiyacı da ele alınacak.



Zirveye, Ukrayna, Fransa, Almanya, Danimarka, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, İspanya, Türkiye, Kanada, Finlandiya, İsveç, Çekya ve Romanya liderleri katılacak.



Ayrıca zirveye, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan iştirak edecek.

Zirvede, Avrupalı liderler, Ukrayna'ya askeri desteğin sürdürülmesi, Rusya üzerindeki ekonomik baskının arttırılması dahil Ukrayna'nın konumunun güçlendirilmesi konularını görüşecek.



Ayrıca, liderler, Ukrayna'da kalıcı barışın yanı sıra gelecekteki Rus saldırılarına karşı caydırıcı ve savunmacı olmasını sağlayacak güçlü ve kalıcı anlaşmaya duyulan ihtiyaç ile güçlü güvenlik garantileri için planlama konusunda sonraki adımları ele alacak.

TÜRKİYE NE MESAJLAR VERECEK?

Türk diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın toplantıda, ABD Başkanı Trump'ın, müzakere odaklı son açılımı dahil Rusya-Ukrayna savaşını ilgilendiren konu başlıklarında fikir teatisinde bulunması ve Türkiye'nin sürece sunabileceği katkıları muhataplarına aktarması öngörülüyor.



Bakan Fidan'ın, Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı barışla sonlandırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarını vurgulaması ve Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına desteğini teyit etmesi de bekleniyor.



Ayrıca, zirvede, Mart 2022'de Rusya ve Ukrayna arasında doğrudan müzakerelere ev sahipliği yapan Türkiye'nin ilerleyen dönemde de bu rolü üstlenmeye hazır olduğu ve gelecekteki müzakere döneminde bölgede kalıcı güvenliğin, ekonomik refahın ve istikrarın tesisinin tüm tarafların ortak hedefi olması gerektiği konularının Bakan Fidan tarafından vurgulanması öngörülüyor.

ZİRVE ÖNCESİ LAVROV'LA GÖRÜŞTÜ



Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili son gelişmeler ele alındı.