İngiltere'de Ukrayna zirvesi: İşte Türkiye'nin vereceği mesajlar
İngiltere'nin başkenti Londra'da Ukrayna konulu liderler zirvesi yapılacak. Türkiye ve Ukrayna'nın yanısıra 12 Avrupa ülkesi, NATO ve Avrupa Birliği'nin masada olacağı toplantıda savaşla ilgili son durum ile Avrupa güvenliğine etkileri değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen zirveye katılacak olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin sürece sunabileceği katkıları muhataplarına aktaracak.
Beyaz Saraydaki kavgalı görüşme gündemdeyken Avrupa Liderleri Ukrayna-Rusya savaşı gündemiyle Londra'da toplanıyor.
ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Beyaz Saray'da kameralar önünde yaptığı tartışmanın ardından, gözler bu toplantıdan gelecek mesajlarda. Çok sayıda Avrupa ülkesi tartışmanın ardından da hızla Zelenski'ye destek mesajları paylaştı.
Londra'daki toplantıda da amaç ABD başkanı Donald Trump'ın Rusya ve Ukrayna liderleriyle yaptığı görüşmelerin ardından başlayan süreçle ilgili yeni pozisyon belirlemek. Toplantıda Avrupa'nın savunma işbirliğini artırma ihtiyacı da ele alınacak.
Zirveye, Ukrayna, Fransa, Almanya, Danimarka, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, İspanya, Türkiye, Kanada, Finlandiya, İsveç, Çekya ve Romanya liderleri katılacak.
Ayrıca zirveye, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan iştirak edecek.
Zirvede, Avrupalı liderler, Ukrayna'ya askeri desteğin sürdürülmesi, Rusya üzerindeki ekonomik baskının arttırılması dahil Ukrayna'nın konumunun güçlendirilmesi konularını görüşecek.
Ayrıca, liderler, Ukrayna'da kalıcı barışın yanı sıra gelecekteki Rus saldırılarına karşı caydırıcı ve savunmacı olmasını sağlayacak güçlü ve kalıcı anlaşmaya duyulan ihtiyaç ile güçlü güvenlik garantileri için planlama konusunda sonraki adımları ele alacak.
TÜRKİYE NE MESAJLAR VERECEK?
Türk diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın toplantıda, ABD Başkanı Trump'ın, müzakere odaklı son açılımı dahil Rusya-Ukrayna savaşını ilgilendiren konu başlıklarında fikir teatisinde bulunması ve Türkiye'nin sürece sunabileceği katkıları muhataplarına aktarması öngörülüyor.
Bakan Fidan'ın, Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı barışla sonlandırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarını vurgulaması ve Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına desteğini teyit etmesi de bekleniyor.
Ayrıca, zirvede, Mart 2022'de Rusya ve Ukrayna arasında doğrudan müzakerelere ev sahipliği yapan Türkiye'nin ilerleyen dönemde de bu rolü üstlenmeye hazır olduğu ve gelecekteki müzakere döneminde bölgede kalıcı güvenliğin, ekonomik refahın ve istikrarın tesisinin tüm tarafların ortak hedefi olması gerektiği konularının Bakan Fidan tarafından vurgulanması öngörülüyor.
ZİRVE ÖNCESİ LAVROV'LA GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili son gelişmeler ele alındı.
ZELENSKİ, OLAYLARI BEYAZ SARAY GÖRÜŞMESİNİN ARDINDAN LONDRA'DA
ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski arasında Oval Ofis'te yapılan görüşmede tartışma yaşanmış, bunun üzerine daha önceden planlanan ortak basın toplantısı iptal edilmiş ve Zelenski, Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.
Tartışma sırasında Trump Ukrayna liderinin tutumunu eleştirirken, Zelenski de ülkesine yönelik destek beklentisini dile getirmişti.
Tartışma üzerine, nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.
Başkan Trump, Oval Ofis'teki hararetli tartışmanın ardından Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Zelenski'nin barışa henüz hazır olmadığını savunmuştu.
Zelenski, Fox News'a verdiği mülakatta, Trump'tan özür dileyip dilemeyeceği yönündeki soruya karşılık, özür dilemesini gerektirecek yanlış bir şey yapmadığını ifade etmişti.
Oval Ofis'teki tartışmanın ardından ülkeden ayrılan Zelenski, bugün katılacağı zirve için dün sabah Londra'ya gelmişti.
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