İngiltere'de valizde ceset alarmı: Şüpheli bugün mahkemeye çıkıyor

İngiltere'nin en büyük polis gücünden dedektifler, içinde iki erkeğe ait kalıntıların bulunduğuna inanılan iki valizin ünlü bir köprüde bulunduğunu açıkladı.

İngiliz polisi, bugün sabah erken saatlerde yaptığı açıklamada Bristol ve Londra’da bulunan valizlerdeki insan kalıntılarının 62 yaşındaki Fransız çifte vatandaşı Albert Alfonso’ya ve 71 yaşındaki İngiliz Paul Longworth’a ait olduğunu ifade etti.

Polis, bu olayla ilgili 13 Temmuz günü gözaltına alınan 34 yaşındaki Yostin Andres Mosquera’nın bugün mahkemeye çıkacağını ve cinayetle suçlanacağını ifade etti.

"NEFRET SUÇU İŞLENDİ"



LGBTQ birey olarak tanımlanan Alfonso ve Longworth’ün birlikte yaşadıkları evde kalan şüpheli Mosquera hakkında detaylı soruşturma yürütüldüğünü vurgulayan polis, “Bugüne kadar toplanan deliller, bu davada homofobik bir gerekçe olduğunu göstermiyor ancak polis, ulusal yönergeleri izledi ve başlangıçta olayı bir nefret suçu olarak sınıflandırdı. Bu sınıflandırma, araştırmanın unsurlarının şekillendirilmesine yardımcı olacaktır” dedi.