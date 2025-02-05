İngiltere'de yapay zeka kullanan çocuk istismarcılarına hapis cezası

İngiltere hükümet yetkilileri, yapay zekanın kötüye kullanımını engellemek için harekete geçtiklerini belirtti.

Yetkililere göre, yapay zeka araçları gerçek çocuk görüntülerini içermeyen ancak istismar niteliği taşıyan sahte görüntülerin kolayca üretilmesine neden oluyor.

Bu durum, suçluların izlerini gizlemesini kolaylaştırırken yasa dışı içeriklerin yayılmasını da artırıyor. Açıklamaya göre, çocuğa karşı cinsel istismar materyali üreten yapay zeka araçlarını bulunduran, materyal üreten ve yayanlar 5 yıla kadar hapis cezası alacak.

Çocuk istismarı içerikleri bulunduran internet sitelerini kuran ve yöneten kişilere ise 10 yıla kadar hapis cezası verilecek.



İSTİSMAR MATERYALLERİNDE YÜZDE 380'LİK ARTIŞ YAŞANDI



Açıklamada, çocuğa karşı cinsel istismar materyalleri bulunan ‘dark web sitelerine’ karşı atılan adımlara ilişkin bilgiler paylaşıldı. Buna göre, geçen yıl çocuk istismarı içeriklerinin yer aldığı bir sitede 30 günde 3 bin 512 içerik paylaşıldığı belirtilirken bunun 2023 yılına göre yüzde 10'luk bir artışa işaret ettiği kaydedildi.



İnternet İzleme Vakfı (IWF), yapay zeka araçları kullanılarak üretilen çocuk istismarı materyallerinde 2023 ile 2024 arasında yüzde 380'lik bir artışa dikkat çekerek, bu içeriklerde gerçeklik algısının da yüksekliğini bildirdi.