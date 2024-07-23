İngiltere'de yeni hükümet, tartışmalı göçmen gemisi Bibby Stockholm'ü kapatacak

İngiltere'nin, insan hakları savunucularının tepkilerinin hedefinde olan göçmen gemisi Bibby Stockholm'u kapatacağı bildirildi.



İngiliz Telegraph gazetesinin bugün bildirdiğine göre, yeni İşçi Partisi hükümeti, iltica sisteminin elden geçirilmesinin bir parçası olarak, güney kıyılarında göçmenleri barındırmak için kullanılan mavnayı kapatacak.



En fazla 500 kişiyi barındırabilen Bibby Stockholm mavnasının kullanımı Rishi Sunak başbakanlığındaki Muhafazakâr hükümet döneminde başlamıştı.



İnsan hakları savunucuları, bu gemiyi bir hapishaneye benzetmiş ve kullanımını "insanlık dışı" olmakla eleştirmişlerdi.



Yeni İşçi Partili hükümetin Başbakanı Keir Starmer, 6 Temmuz'da yaptığı açıklamada, yasadışı yollarla İngiltere'ye gelen göçmenlerin Ruanda'ya gönderilmesini öngören sınır dışı planını da iptal ettiğini söylemişti.



Starmer, sınır dışı etme politikasını sürdürmeyeceğini doğruladı.



Yeni başbakan bir basın toplantısında, "Ruanda planı başlamadan önce ölmüş ve gömülmüştü. Plan hiçbir zaman caydırıcı olmadı. Caydırıcı olmayan hilelerle devam etmeye hazır değilim" dedi.



Starmer daha önce Muhafazakar Parti'nin Ruanda planını iptal edeceğinin sözünü vermişti.



RUANDA PLANI NEDİR?



Düzensiz göçmenlerin İngiltere'ye gelmesini engellemek ve ülkedeki göçmenleri sınır dışı etmek isteyen İngiltere'nin önceki Muhafakazar Parti hükümeti, Ruanda Planı'nı hazırlamıştı.



Plana göre kendi ülkesine sınır dışı edilemeyen kişiler "güvenli ülke" kabul edilen Ruanda'ya sınır dışı edilecekti.



Ülkeye yasa dışı yollarla giren kişilere sığınma talebinde bulunma hakkı tanınmayacağı açıklanmıştı. Ruanda da İngiltere'den gönderilen düzensiz göçmenleri sınır dışı edemeyecekti.