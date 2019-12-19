İngiltere'de yeni hükümetin önceliği Brexit olacak

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin büyük zaferle çıktığı 12 Aralık seçimlerinin ardından yeni parlamento döneminin açılışında hükümet programını okudu.



Hükümet tarafından yazılan programı okuyan Kraliçe, "Hükümetimin önceliği, İngiltere'nin 31 Ocak'ta AB'den ayrılmasını sağlamak" dedi.



Brexit'in sağlanması ve bunun getireceği fırsatlardan İngiltere'nin tüm kesimlerinin en iyi şekilde yararlanması için yasalar çıkarılacağını kaydeden 2. Elizabeth, ayrılık sonrası da AB ile serbest ticaret anlaşması temelinde yeni ilişkiler kurulacağını bildirdi. Kraliçe, ayrıca diğer lider ekonomilerle de ticaret müzakerelerine başlanacağını vurguladı.



Halkın önceliklerini merkeze alan bir reform programı yürütüleceğini aktaran 2. Elizabeth, Ulusal Sağlık Hizmetlerinin (NHS) iyileştirilmesi için daha önce karar verilen yaklaşık 34 milyar sterlinlik fonun yasalaşacağını belirtti.



Kraliçe, sağlık hizmetlerindeki istihdam açığının giderilmesi için adımlar atılacağını ve yeni bir vize türüyle kalifiye doktorlar, hemşireler ve sağlık uzmanlarının ülkeye hızlı bir şekilde girişlerinin sağlanacağını ifade etti.



GÖÇ SİSTEMİ DEĞİŞİYOR, HAPİS SÜRELERİ ARTIYOR



Kraliçe ayrıca, hükümetin "modern, adil, puana dayalı bir göç sistemini" hayata geçirmeyi planladığını bildirdi.



Daha sonra suçla mücadele ile ilgili taahhütlerine geçen 2. Elizabeth, teröristler dahil en tehlikeli suçluların hapishanede daha uzun süre kalmasını sağlamak için yeni yasalar çıkarılacağını duyurdu.



BU KEZ OTOMOBİLLE GELDİ



Genelde Buckingham Sarayı'ndan atlı arabanın içinde ve Kraliyet atlıları eşliğinde çıkıp Westminster'daki tarihi parlamento binasına gelen Kraliçe 2. Elizabeth, bu kez otomobili tercih etti.



Değişikliğin sebebinin de sadece iki ay önce ilk Boris Johnson hükümetinin programının açıklanması sırasında geleneksel yönteme başvurulması olduğu belirtildi.



SEMBOLİK TÖREN DÜZENLENDİ



İngiltere'de Kraliçe'nin yeni yasama dönemlerinin başında parlamentoya giderek hükümetin bir yıllık programını özetlediği konuşması dolayısıyla başkent Londra, renkli törenlere sahne oluyor.



Buckingham Sarayı'ndan gelen Kraliçe ve eşinin Lordlar Kamarası'ndaki tahtlara oturmasının ardından, Kraliyet yetkilisi parlamentonun alt kanadı olan ve bakanlar ile milletvekillerinin bulunduğu Avam Kamarası'na giderek, milletvekillerini Lordlar Kamarası'na, Kraliçe'yi dinlemeye davet ediyor.



Bu davette Kraliçe'nin temsilcisi, milletvekillerini çağırmak için Avam Kamarası'na doğru yürüyor ancak kamaranın kapısı Kraliyet temsilcisinin yüzüne kapanıyor, temsilci ise kapıyı üç kez çalıyor. Bunun üzerine kapı açılıyor ve Kraliçe'nin asası alınarak, Lordlar Kamarası'na geçiliyor.



Tören, parlamentonun ve siyasetin monarşiden bağımsızlığını simgeliyor. Kraliçe'nin parlamentoda bulunduğu süre boyunca ise tarihi Westminster Sarayı'nda Birleşik Krallık bayrağı yerine monarşinin bayrağı dalgalanıyor.



KEÇİ DERİSİNDEN KAP VE PARŞÖMEN KAĞIDI



Başbakan ve milletvekillerinin Lordlar Kamarası'na geçmesinin ardından ise Kraliçe 2. Elizabeth konuşmasına başlıyor. Kraliçe'nin konuşmasını okuduğu kağıt, parşömen kağıdına el yazısıyla yazılıyor ve mürekkebinin kuruması en az üç gün sürüyor. Konuşmanın kitapçığı ise keçi derisinden yapılmış kap içinde taşınıyor.



İngiltere'de tasarıların yasalaşması için Kraliçe'nin onayı gerekiyor. 93 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth'in konuşmasını çok sayıda lord, bakan, milletvekili ve diplomat dinliyor. Törenin sonunda ise Kraliçe ve eşi Buckingham Sarayı'na dönüyor.