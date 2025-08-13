İngiltere'de yeni önlemler: Porno sitelerinde trafik dibe vurdu

İngiltere’de Online Safety Act kapsamında 25 Temmuz'da getirilen düzenleme, pornografik içeriklerin yer aldığı sitelerinin tüm kullanıcıların 18 yaşından büyük olduğunu kanıtlamasını zorunlu kılıyor.

Kullanıcılardan kimlik belgesi yüklemeleri, kredi kartı bilgisi girmeleri veya yüz tanıma sistemiyle yaşlarını doğrulamaları isteniyor.



Web analiz şirketi Similarweb’e göre, Pornhub’un İngiltere’den aldığı trafik 24 Temmuz ile 8 Ağustos arasında yüzde 47 azaldı. Günlük ortalama ziyaretçi sayısı temmuzda 3,2 milyondan ağustosun ilk dokuz gününde 2 milyona düştü. Benzer şekilde XVideos’un trafiği yüzde 47, xHamster’ın ise yüzde 39 geriledi.

VPN KULLANIMI PATLADI

Düşüşün bir kısmının, kuralların yürürlüğe girmesiyle birlikte İngiltere’de sanal özel ağ (VPN) kullanımındaki patlamadan kaynaklandığı düşünülüyor. VPN uygulamaları App Store’da üst sıralara yükselirken bazı sağlayıcılar İngiltere’de kullanımın 10 kat arttığını bildirdi. VPN kullanan kişiler, sitelere başka bir ülkeden bağlanıyormuş gibi göründüğü için trafik istatistiklerine yansımıyor.



Ofcom, düzenlemeye uyum sağladıklarını belirten büyük siteler arasında Pornhub’un da olduğunu açıklamıştı. Ancak birçok platform, yaş doğrulama sistemlerini son tarihten hemen önce devreye soktu.

YENİ YASA ZARARLI İÇERİKLERE ERİŞİMİ ENGELLEMEYİ HEDEFLİYOR

Yeni yasa, çocukların sadece pornografi değil, aynı zamanda kendine zarar verme, yeme bozukluğu ve intihar gibi zararlı içeriklere erişimini engellemeyi hedefliyor. Ofcom verilerine göre, İngiltere’de 8-14 yaş arası çocukların yüzde 8’i, 13-14 yaşındaki erkek çocukların ise yüzde 19’u, son bir ay içinde pornografik internet sitelerini ziyaret etti.



Toplamda en büyük 90 yetişkin sitesine İngiltere’den yapılan aylık ziyaretler temmuzdan ağustosa yüzde 23 düştü. Ofcom, hem yasanın etkilerini hem de bazı sitelerin yeterli önlem alıp almadığını incelemeye başladı.