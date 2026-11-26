İngiltere'de yıllık göç son 30 yılın en düşük seviyesine indi
26.11.2026 14:07
İngiltere'de yıllık net göç, Kovid-19 salgını dönemi hariç 1997'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. 12 ayda net göç 204 binden 77 bine düşerek 2023'teki zirvesinden yaklaşık yüzde 90 azaldı.
İngiltere'de yıllık net göç, Kovid-19 salgını dönemi hariç son 30 yılın en düşük seviyesine geriledi.
Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), haziran sonu itibarıyla son 12 ayda net göçün bir önceki yıl kaydedilen 204 binden 77 bine düştüğünü açıkladı.
Bu rakam, 1997'den bu yana kaydedilen en düşük seviye olarak kayıtlara geçerken önceki hükümetlerin hedeflediği düzeye ulaşıldı.
ONS'nin verilerine göre söz konusu dönemde yaklaşık 738 bin kişi İngiltere'ye taşınırken 661 bin kişi ülkeden ayrıldı.
Yıllık net göç, Mart 2023'e kadar olan 12 aylık dönemde 944 binle rekor kırmasının ardından yaklaşık yüzde 90 oranında azaldı.
Eski Muhafazakar Başbakan David Cameron, 2010 yılında net göçü "on binlerle ifade edilen" seviyelere indirme sözü vermiş ancak bu hedefe ulaşamamıştı.
İngiltere İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, hükümetin göç üzerindeki kontrolü yeniden sağladığını belirtti.
Mahmood, X hesabından yaptığı paylaşımda şöyle yazdı:
"Burada durmayacağız. Reformlarımız kontrolü yeniden sağlıyor ve katkıyı ödüllendiren daha adil bir göç sistemi kuruyor."
Eski Muhafazakar Başbakan David Cameron, 2010 yılında net göçü "on binlerle ifade edilen" seviyelere indirme sözü vermiş ancak bu hedefe ulaşamamıştı.
SIKILAŞAN VİZE KURALLARI DÜŞÜŞÜ HIZLANDIRDI
Göçteki bu gerileme hükümet üzerindeki siyasi baskıyı hafifletse de konu seçmenler için önceliğini koruyor.
Bu hafta yayınlanan YouGov anketi, yasal ve yasa dışı göçün ekonomiden sonra seçmenlerin en büyük ikinci kaygısı olduğunu ortaya koydu.
On yılı aşkın süredir İngiltere siyasetinin merkezinde yer alan göç ve Avrupa Birliği'nden (AB) kısıtlamasız geçişlere yönelik endişeler, 2016'daki Brexit oylamasında etkili olmuştu.
Manş Denizi'ni şişme botlarla geçmeye çalışanlar , ülkenin sınır kontrolündeki zafiyetinin sembolü olarak kamuoyundaki kaygıyı canlı tutuyor.
Genel göç sayısındaki düşüşte, önceki hükümetlerin çalışma vizelerine getirdiği kısıtlamalar belirleyici oldu.
Bu adımlar arasında çalışanların bakmakla yükümlü oldukları kişileri getirmesine yönelik yasaklar ile gelenleri nitelikli üniversite mezunlarıyla sınırlamayı amaçlayan yüksek maaş eşikleri yer aldı.
Mevcut İşçi Partisi hükümeti ise kuralları daha da sıkılaştırmaya hazırlanıyor.
Hükümet, kamuoyunun süregelen kaygısı nedeniyle kalıcı oturum izni için standart bekleme süresini 5 yıldan 10 yıla çıkarma planlarını bu ayın başında duyurdu.
Düşünce kuruluşu British Future'ın direktörü Sunder Katwala, göçün hala arttığını düşünen kamuoyunun büyük bölümünün bu düşüş karşısında şaşıracağını belirtti.
Reuters'a konuşan Katwala, yeni verilerin siyasetçileri göçü azaltma tartışmalarından çıkarıp bundan sonraki sürece odaklaması gerektiğini savundu.
Sunder Katwala, "Hükümet, sürdürülebilir göç seviyesinin ne olduğunu ve buna nasıl ulaşacağını sormak zorunda" dedi.
Manş Denizi'ni şişme botlarla geçmeye çalışanlar, ülkenin sınır kontrolündeki zafiyetinin sembolü olarak kamuoyundaki kaygıyı canlı tutuyor.
İŞ GÜCÜNDE DARALMA UYARISI
Ekonomistlere göre göçteki kalıcı bir düşüş İngiltere'nin iş gücünü daraltabilir, büyüme potansiyelini baskılayabilir ve kamu maliyesini zorlayabilir.
Oxford Economics, nisan ayında yayınladığı tahminde, net göçün uzun vadede sıfıra inmesi halinde İngiltere ekonomisinin 2060 yılına kadar temel öngörüye kıyasla yüzde 15'ten fazla küçüleceğini hesapladı.
Kuruluşun analizine göre daha küçük bir nüfus daha az kamu hizmetine ihtiyaç duysa bile vergi gelirlerindeki azalma hükümetin borçlanmasını artıracak.
İngiltere'nin demografik yapısı, AB'nin 2004'teki genişlemesi ve 2020'deki Brexit sonrasında artan göç dalgalarıyla son 30 yılda hızla değişmişti.