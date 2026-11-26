SIKILAŞAN VİZE KURALLARI DÜŞÜŞÜ HIZLANDIRDI

Göçteki bu gerileme hükümet üzerindeki siyasi baskıyı hafifletse de konu seçmenler için önceliğini koruyor.

Bu hafta yayınlanan YouGov anketi, yasal ve yasa dışı göçün ekonomiden sonra seçmenlerin en büyük ikinci kaygısı olduğunu ortaya koydu.

On yılı aşkın süredir İngiltere siyasetinin merkezinde yer alan göç ve Avrupa Birliği'nden (AB) kısıtlamasız geçişlere yönelik endişeler, 2016'daki Brexit oylamasında etkili olmuştu.

Manş Denizi'ni şişme botlarla geçmeye çalışanlar , ülkenin sınır kontrolündeki zafiyetinin sembolü olarak kamuoyundaki kaygıyı canlı tutuyor.

Genel göç sayısındaki düşüşte, önceki hükümetlerin çalışma vizelerine getirdiği kısıtlamalar belirleyici oldu.

Bu adımlar arasında çalışanların bakmakla yükümlü oldukları kişileri getirmesine yönelik yasaklar ile gelenleri nitelikli üniversite mezunlarıyla sınırlamayı amaçlayan yüksek maaş eşikleri yer aldı.

Mevcut İşçi Partisi hükümeti ise kuralları daha da sıkılaştırmaya hazırlanıyor.

Hükümet, kamuoyunun süregelen kaygısı nedeniyle kalıcı oturum izni için standart bekleme süresini 5 yıldan 10 yıla çıkarma planlarını bu ayın başında duyurdu.

Düşünce kuruluşu British Future'ın direktörü Sunder Katwala, göçün hala arttığını düşünen kamuoyunun büyük bölümünün bu düşüş karşısında şaşıracağını belirtti.

Reuters'a konuşan Katwala, yeni verilerin siyasetçileri göçü azaltma tartışmalarından çıkarıp bundan sonraki sürece odaklaması gerektiğini savundu.

Sunder Katwala, "Hükümet, sürdürülebilir göç seviyesinin ne olduğunu ve buna nasıl ulaşacağını sormak zorunda" dedi.