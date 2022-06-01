İngiltere'de yoğunluk nedeniyle uçuşlar iptal edildi

İngiltere'deki havaalanları, okul yarıyıl tatili, Platin jubilee resmi tatili ve personel eksikliği gibi nedenlerle uçuş taleplerini karşılamakta zorlanıyor.



İngiltere'nin önde gelen hava yolu şirketlerinden British Airways ve Easy Jet bugün havaalanlarındaki yoğunluk nedeniyle 150'den fazla uçuşun iptal edildiğini bildirdi.



British Airways, başkent Londra'daki Heathrow Havalimanı'ndan en az 124 noktaya yapılacak kısa mesafe uçuşunun iptal edildiğini açıkladı. EasyJet ise, Londra'daki Gatwick havaalanından en az 31 uçuşu iptal ettiğini bildirdi.



İptal edilen uçuşlar arasında Bologna, Barselona, Prag, Krakow ve Edinburgh gibi Avrupa destinasyonlarının yer aldığı belirtildi. EasyJet ayrıca geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada, 6 Haziran'a kadar 240 uçuşu iptal edeceğini duyurmuştu. Hava yolu şirketi Tui Airways ise İspanya'nın Kanarya Adaları gibi destinasyonlar da dahil olmak üzere, Manchester Havalimanı'ndan Haziran ayı sonuna kadar hizmet vermesi planlanan yaklaşık 200 uçuşunu iptal edeceğini belirtti.



İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, hava yolları firmalarına personel sağlamayacakları uçuşlar için bilet satışlarını durdurmalarını söyledi. Bakan Shapps yaptığı açıklamada, "Son birkaç gün içinde tanık olunan sahnelerin tekrarlanmadığından emin olmamız gerekiyor.



Hükümetin uyarılarına rağmen, operatörler kapasitelerine oranla aşırı sayıda uçuş sattı. Bu bir daha olmamalı ve tüm çabalar yaz boyunca bunun tekrarlanmamasına yönelik olmalı" dedi. Nisan ayındaki Paskalya tatilinde de havaalanlarında benzer kuyrukların oluştuğunu söyleyen Bakan Shapps, hükümetin bir takım düzenlemeler yapmasına rağmen gerekli ilerlemenin sağlanamadığını ifade etti. Shapps, hükümetin personel alımını hızlandırmak için sektöre yardımcı olduğunu söyleyerek konuyla ilgili sektör yetkilileriyle görüşeceğini belirtti.



Hava yolu yetkilileri ise, Covid-19 salgınının ardından personel almakta zorlandıklarını ileri sürdü. Hava yolu personelini temsil eden GMB sendikası, personellerin işe alımları başarılı olduğunda bile aylarca eğitime ve güvenlik kontrollerine ihtiyacı olduğunu belirtti.