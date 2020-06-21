İngiltere'de bıçaklı saldırı: 3 ölü

İngiltere'de bir kasabadaki ırkçılık karşıtı gösterilerin düzenlendiği parkta saldırı oldu. Saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı. İngiliz polisi olayla bağlantılı olduğunu düşündüğü bir kişiyi gözaltına aldı.

21.06.2020 - 00:37

İngiltere'de bıçaklı saldırı: 3 ölü

Saldırı kentteki Forbury Gardens parkında meydana geldi. Bölgeye çok sayıda polisin yanı sıra 2 ambulans helikopter sevkedildi. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri bölgeye giriş ve çıkışları kapattı. Bölge halkına olay yerinden uzak durmaları konusunda uyarı yapıldı. Saldırının gerçekleştiği parkta gün içinde "Siyah Hayatlar Değerlidir" protestoları gerçekleşmişti.

Polis saldırının ilk tespitlere göre saldırının gösteriyle ilgisi olmadığını açıkladı. Ancak saldırının sebebine ilişkin net bir açıklama yapılmadı.

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