İngiltere'de bıçaklı saldırıya uğrayan milletvekili hayatını kaybetti

İngiltere'de Muhafazakar Parti Milletvekili David Amess bıçaklı saldırıya uğradı.



Essex Polisi yaptığı açıklamada, seçim bölgesinde toplantısı sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan 69 yaşındaki Amess'in hayatını kaybettiğini bildirdi.



Toplantının yapıldığı Belfairs Metodist Kilisesi'ne giren saldırgan, milletvekilini birden fazla bıçaklamış, Essex polisi, saldırı sonrası bir kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Bir parti yetkilisi, Sky News'e yaptığı açıklamada, 69 yaşındaki Amess'e kilisede müdahale edildiğini ve hava ambulansının da olay yerinde olduğunu söylemişti.

"GÖBEKLİTEPE'YE ZİYARETE GELMİŞTİ"



İngiliz Milletvekili David Amess, 2019 yılında Göbeklitepeye ziyarete gelmişti.



Amess, binlerce yıl öncesinde yapılmış olan Göbeklitepe'nin kendisini çok etkilediğini söylemiş, İngiltere'ye döndüğünde kendisinin de buranın gezilmesi için insanlara tavsiyelerde bulunacağını ifade etmişti.



Amess, gezileri sırasında yaptıkları paylaşımlarla Türkiye'nin İngiltere'deki popülerliğinin artacağına inandığını anlatarak, "Türk halkı, İngiliz halkını burada istediği sürece gelecekte Göbeklitepe'yi görmeye çok fazla İngiliz gelecektir. İngiltere'ye döndüğümde kesinlikle insanlara Göbeklitepe'yi görmeleri noktasında tavsiyelerde bulunacağım. Denizi, kumu, güneşi bir çok yerde bulabilirsiniz ama çok nadir yerde 10 bin yıl gerisine dair bir anıyı bulabilirsiniz" diye konuşmuştu.