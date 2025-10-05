İngiltere'de camiye saldırı: İçinde iki kişi varken ateşe verdiler

İngiltere’nin güneyinde, Brighton yakınlarındaki Peacehaven kasabasında bulunan bir cami, Cumartesi gecesi kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı. Saldırı sırasında cami içinde bulunan iki kişi, alevlerin hızla yayılması üzerine son anda kurtuldu.



Cami yöneticisinin CNN’e verdiği bilgiye göre, yüzleri kar maskeli iki saldırgan gece saat 22.00 sularında caminin kapısını zorladıktan sonra merdivenlere benzin döküp ateşe verdi. O sırada içeride bulunan iki cami görevlisi, alevlerin kapıyı sardığını görünce son anda dışarı kaçtı.



İsmini vermek istemeyen cami görevlisi, “İçeridekiler kolaylıkla ölebilirdi. Saldırganlar maksimum zarar vermek niyetindeydi" açıklamasında bulundu.

Yangında caminin girişiyle birlikte, cami görevlisine ait olan ve geçim kaynağı olan taksi de tamamen yandı. Saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, olayın küçük Müslüman topluluk üzerinde büyük bir korku yarattığı bildirildi.



Liberal Demokrat Parti milletvekili James MacCleary, X (eski Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, “Peacehaven’daki camide çıkan bu yangın korkunç. Polis olayı nefret suçu olarak ele alıyor" ifadelerini kullandı.

GEÇEN YIL DA SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Geçtiğimiz yıl aynı cami iki kez yumurta saldırısına uğramış, binadan geçerken hakaret ve ırkçı sözler sarf eden kişiler olmuştu.

Polis, olayın ardından bölgede güvenliği artırırken, Sussex genelindeki diğer ibadethanelerde de devriyelerin sıklaştırıldığını açıkladı.



Saldırı, geçen hafta Manchester’daki bir sinagog önünde iki Yahudinin öldürüldüğü bıçaklı ve araçlı saldırının hemen ardından geldi. Başbakan Keir Starmer, o saldırının ardından yaptığı açıklamada,



“Nefret yeniden yükseliyor ve Britanya bunu bir kez daha yenmek zorunda" demişti.