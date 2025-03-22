İngiltere'deki 1664 ilkokulda çocuk istismarı vakaları ortaya çıktı

İngiltere'deki 1664 ilkokulda cinsel istismar ve taciz vakaları bildirildi.

Çocuklar ve yetişkinler, 9 yaşın altındaki çocuklara, yaşlarına uygun cinsel eğitim verilmesi çağrısında bulunan ve hayatta kalanlara yönelik bir internet sitesi aracılığıyla tanıklıklarını anlattı.



The Guardian'da yer alan habere göre cinsel taciz, sarkıntılık, uygunsuz dokunma ve hatta zorla penetrasyon deneyimleri "everyonesinvited.uk" sitesine isimsiz olarak bildirildi.

Buna göre en az bir tanıklığın, mağdur beş yaşındayken meydana gelen bir olayla ilgili ortaya çıktı.

İnternet sitesi, adını vermeye karar verdiği "Herkesin Davet Edildiği" ilkokullar listesinde yer alan okulların, hem geçmişte hem de yakın zamanda yapılan istismar bildirimleri nedeniyle orada bulunduğunu belirtti.



İnternet sitesinin sözcüsü Sophie Lennox, “Tanıklıklarımızın büyük çoğunluğu, geçmişte yaşadıklarını hatırlayan bireylerden geliyor” dedi.

Lennox, “Ancak, beş yaşından küçük çocukların, çocuk terapistleri ya da ebeveynleri gibi yetişkinlerin yardımıyla hikayelerini web sitemize gönderdiklerine dair anekdot niteliğinde kanıtlarımız var” diye ekledi.

